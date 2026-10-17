Famoso actor argentino reveló por qué dudo en trabajar con Agelina Jolie y Salma Hayek El artista explicó que al principio no se animó a aceptar la propuesta de trabajo porque tenía poco tiempo de preparación para el primer casting, sin embargo, tras una insistencia decidió hacerlo. “Fue una experiencia divina”, aseguró. Agregar C5N en









Juan Minujín actuó en Sin Sangre, película dirigida por Anelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek

Juan Minujín es sin dudas uno de los actores más reconocidos argentinos y recientemente tuvo una de sus mejores experiencias en la pantalla grande: coprotagonizó una película con Salma Hayek, dirigida por Angelina Jolie. Sin embargo, reveló que en un principio rechazó la oferta de trabajo.

De invitado en el programa de Mario Pergolini, el actor argentino contó cómo fue que recibió la propuesta para protagonizar Sin Sangre ( Without Blood, nombre original en inglés), un film que se realizó en Italia, entre Roma y la región de Apulia, pero que no estaba interesado en hacer el casting por falta de tiempo ya que estaba filmando otra película que le deparaba jornadas de 12 horas.

“Era un monólogo de tres páginas en inglés. Era miércoles y el viernes tenía que estar. De entrada dije: ‘No llego’”, reconoció y explicó que como era confidencial tampoco sabía con qué actores iba a compartir set por lo que su equipo solo le advirtió que era para una producción de Hollywood.

En esa línea, desganado reflexionó que no es bilingüe y tenía mucho trabajo: “Yo hablo bien inglés, pero no es que tipo como si fuera mi segunda lengua, o sea. Entonces tengo que estudiarlo, leer, qué sé yo, y en tres días y grabo doce horas por día. Y ahí me dijeron: ‘No, pero esto vale la pena. Confiá’”.

Tras una primera audición que fue bien recibida, realizó una segunda prueba y quedó seleccionado para integrar el elenco de Sin sangre junto a la mexicana, Demián Bichir, Andrés Delgado, entre otros. “Fue una experiencia espectacular, es una película que está buenísima, superinteresante. Está basada en una novela de Alessandro Baricco y transcurren dos tiempos distintos. Es sobre la guerra y las secuelas humanas, afectivas y psíquicas que deja”, explicó el artista.