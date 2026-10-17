IR A
IR A

Famoso actor argentino reveló por qué dudo en trabajar con Agelina Jolie y Salma Hayek

El artista explicó que al principio no se animó a aceptar la propuesta de trabajo porque tenía poco tiempo de preparación para el primer casting, sin embargo, tras una insistencia decidió hacerlo. “Fue una experiencia divina”, aseguró.

Juan Minujín actuó en Sin Sangre

Juan Minujín actuó en Sin Sangre, película dirigida por Anelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek

Juan Minujín es sin dudas uno de los actores más reconocidos argentinos y recientemente tuvo una de sus mejores experiencias en la pantalla grande: coprotagonizó una película con Salma Hayek, dirigida por Angelina Jolie. Sin embargo, reveló que en un principio rechazó la oferta de trabajo.

Shakira en el Las mujeres ya no lloran tour.
Te puede interesar:

Shakira resaltó el trabajo de Antonio de la Rúa en su gira: "En la vida todo se transforma"

De invitado en el programa de Mario Pergolini, el actor argentino contó cómo fue que recibió la propuesta para protagonizar Sin Sangre ( Without Blood, nombre original en inglés), un film que se realizó en Italia, entre Roma y la región de Apulia, pero que no estaba interesado en hacer el casting por falta de tiempo ya que estaba filmando otra película que le deparaba jornadas de 12 horas.

“Era un monólogo de tres páginas en inglés. Era miércoles y el viernes tenía que estar. De entrada dije: ‘No llego’”, reconoció y explicó que como era confidencial tampoco sabía con qué actores iba a compartir set por lo que su equipo solo le advirtió que era para una producción de Hollywood.

En esa línea, desganado reflexionó que no es bilingüe y tenía mucho trabajo: “Yo hablo bien inglés, pero no es que tipo como si fuera mi segunda lengua, o sea. Entonces tengo que estudiarlo, leer, qué sé yo, y en tres días y grabo doce horas por día. Y ahí me dijeron: ‘No, pero esto vale la pena. Confiá’”.

Tras una primera audición que fue bien recibida, realizó una segunda prueba y quedó seleccionado para integrar el elenco de Sin sangre junto a la mexicana, Demián Bichir, Andrés Delgado, entre otros. “Fue una experiencia espectacular, es una película que está buenísima, superinteresante. Está basada en una novela de Alessandro Baricco y transcurren dos tiempos distintos. Es sobre la guerra y las secuelas humanas, afectivas y psíquicas que deja”, explicó el artista.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo de Angelina quien ya tiene varias películas como productora: “Mi personaje está en el pasado, en el momento en el que es la guerra y la posguerra muy reciente. Ella como directora, además tiene un encuadre muy interesante sobre esas temáticas y es una gran activista de los derechos de la mujer y de los refugiados”.

Juan Minujín en el Avant Premier de Sin Sangre

En septiembre, el actor argentino, Juan Minujín estuvo junto a Angelina Jolie y Salma Hayek durante el estreno de la película Sin Sangre, de la que forma parte del elenco.

“Tengo una felicidad tan enorme por este estreno”, escribió en sus redes, quien destacó la posibilidad de trabajar junto a artistas que admira y aseguró que la película es “hermosa y tremenda”. También expresó su deseo de que pronto llegue a los cines de Argentina, México e Hispanoamérica.

View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda fue a buscar a su hija con la Policía

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.

Las desgarradoras despedidas de Breaking Bad a RJ Mitte: Bryan Cranston y Aaron Paul lo recordaron con dolor

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

RJ Mitte tenía 34 años.

De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento.

Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan: "Va a estar siempre..."

últimas noticias

Dibu Martínez salió del campo de juego por una lesión provocada por un fuerte choque, en el partido entre Everton y Chelsea. 

Dibu Martínez se lesionó la mandíbula y tendrá que ser operado

Hace 16 minutos
Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

Detuvieron al padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo

Hace 30 minutos
¿Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana?

Ganadoras del Popstars 2001: qué fue de la vida de las integrantes de Bandana

Hace 50 minutos
Zooey Deschanel participó en Frasier antes de alcanzar mayor popularidad con sus trabajos cinematográficos y su papel protagónico en New Girl. 

Este es el papel que introdujo a Zooey Deschanel a Hollywood antes de sorprender en New Girl

Hace 51 minutos
Para cortar la semana, será feriado el miércoles 21 de octubre.

Corta la semana: será feriado el miércoles 21 de octubre en 2026

Hace 54 minutos