Famoso actor argentino reveló por qué dudo en trabajar con Agelina Jolie y Salma Hayek

Juan Minujín es sin dudas uno de los actores más reconocidos argentinos y recientemente tuvo una de sus mejores experiencias en la pantalla grande: coprotagonizó una película con Salma Hayek, dirigida por Angelina Jolie. Sin embargo, reveló que en un principio rechazó la oferta de trabajo.
De invitado en el programa de Mario Pergolini, el actor argentino contó cómo fue que recibió la propuesta para protagonizar Sin Sangre ( Without Blood, nombre original en inglés), un film que se realizó en Italia, entre Roma y la región de Apulia, pero que no estaba interesado en hacer el casting por falta de tiempo ya que estaba filmando otra película que le deparaba jornadas de 12 horas.
“Era un monólogo de tres páginas en inglés. Era miércoles y el viernes tenía que estar. De entrada dije: ‘No llego’”, reconoció y explicó que como era confidencial tampoco sabía con qué actores iba a compartir set por lo que su equipo solo le advirtió que era para una producción de Hollywood.
En esa línea, desganado reflexionó que no es bilingüe y tenía mucho trabajo: “Yo hablo bien inglés, pero no es que tipo como si fuera mi segunda lengua, o sea. Entonces tengo que estudiarlo, leer, qué sé yo, y en tres días y grabo doce horas por día. Y ahí me dijeron: ‘No, pero esto vale la pena. Confiá’”.
Tras una primera audición que fue bien recibida, realizó una segunda prueba y quedó seleccionado para integrar el elenco de Sin sangre junto a la mexicana, Demián Bichir, Andrés Delgado, entre otros. “Fue una experiencia espectacular, es una película que está buenísima, superinteresante. Está basada en una novela de Alessandro Baricco y transcurren dos tiempos distintos. Es sobre la guerra y las secuelas humanas, afectivas y psíquicas que deja”, explicó el artista.
Al mismo tiempo, destacó el trabajo de Angelina quien ya tiene varias películas como productora: “Mi personaje está en el pasado, en el momento en el que es la guerra y la posguerra muy reciente. Ella como directora, además tiene un encuadre muy interesante sobre esas temáticas y es una gran activista de los derechos de la mujer y de los refugiados”.
Juan Minujín en el Avant Premier de Sin Sangre
En septiembre, el actor argentino, Juan Minujín estuvo junto a Angelina Jolie y Salma Hayek durante el estreno de la película Sin Sangre, de la que forma parte del elenco.
“Tengo una felicidad tan enorme por este estreno”, escribió en sus redes, quien destacó la posibilidad de trabajar junto a artistas que admira y aseguró que la película es “hermosa y tremenda”. También expresó su deseo de que pronto llegue a los cines de Argentina, México e Hispanoamérica.
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