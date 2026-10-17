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Luto en la televisión: murió una reconocida periodista y conductora a los 43 años

La triste noticia fue confirmada por el mismo medio para el que trabajaba. Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la causa de muerte. Colegas y seguidores la despidieron en redes sociales.

La periodista venezolana trabajó años en Meridiano TV.

La periodista venezolana trabajó años en Meridiano TV.

Imagen creada con Inteligencia Artificial

La industria de la televisión y comunicación está de luto tras la muerte de la periodista venezolana Milagros Cofiño. Con una extensa carrera en medios, se desempeñó años en el canal deportivo Meridiano TV, sus compañeros confirmaron la noticia.

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La comunicadora social, que tenía 43 años, pasó gran parte de su carrera en uno de los canales más importantes de Venezuela, Meridiano TV, enfocado en deportes y entretenimiento.

La noticia del fallecimiento de Cofiño fue publicada en el portal del medio bajo el título "El periodismo venezolano de luto por el fallecimiento de Milagros Cofiño".

Desde hace varios años, la comunicadora vivía en España junto a su esposo Guillermo Guerra y sus dos hijos. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y ni la familia ni otros medios todavía brindaron información al respecto.

Así despidieron a Milagros Cofiño en redes sociales

Álex Candal, reconocido en el mundo deportivo y transmisiones en vivo, escribió: "Todo el tiempo feliz, contenta, así te vamos a recordar. Una chica extraordinaria, siempre con ganas de hacer cosas, de intentar, de inventar, de producir. Qué tristeza, Mili. Descansa en paz, amiga".

"Hoy me levanto con una infausta noticia, el lamentable fallecimiento de Milagros Cofiño; hermosa persona que pude conocer en mis inicios televisivos en Meridiano TV. Que Dios te dé la paz y el descanso a tu alma, mi niña. Nunca entenderé esta decisión. ¡Descansa en paz!", sumó el periodista Tomás Muñoz.

Mientras que el relator Richard Méndez eligió la siguiente manera de despedirse: "Dolorosa noticia entrarme del fallecimiento de una de las personas más maravillosas que conocí en la televisión. Dios te tenga en su gloria querida amiga. Descansa en paz, Milagros Cofiño".

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