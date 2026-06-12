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12 de junio de 2026 Inicio

El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará

La Copa del Mundo sufrió una modificación de último momento y algunos encuentros serán exclusivos de una emisora.

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¿Qué pasará con la transmisión?

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El Mundial 2026 ya inició y los canales que transmiten tuvieron un día positivo en cuanto a televidentes. Sin embargo, ya se confirmó una modificación que afectará a los partidos de todo el certamen y tiene que ver con un canal en particular. ¿Qué pasará?

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.
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Desde ARGTV, anunciaron que “los cableoperadores de Flow que incorporaron a DSports a sus grillas, no tendrán todos los encuentros del mundial. Sucede que le dejarán la prioridad a TyC Sports, ya que es la señal que tiene estos eventos en exclusiva.

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En el partido de Corea del Sur y República Checa, la transmisión fue de TyC Sports. Por eso, no fue emitido por Flow.

De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.

Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público

El primer día de transmisión del Mundial 2026 tuvo su pico más alto para la ceremonia de apertura con la presencia de artistas como Shakira y Maná, pero en el recuento del día hubo un canal que fue más elegido por la gente entre todos los que emiten los partidos.

Los televidentes de Telefe se duplicaron gracias al Mundial porque el promedio del día, con corte hasta las 21:50 fue de 12.8 puntos en general. Mientras que el promedio del día de TyC Sports –también hasta ese horario- se ubicó en 2.6 puntos.

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Lo cierto es que el partido entre Corea del Sur y Chequia fue emitido por TyC y no por Telefe, quien en ese momento daba Gran Hermano y caía a menos de 10 puntos de promedio. El canal de cable promedió los 7 puntos y tuvo picos de 9.

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