El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará La Copa del Mundo sufrió una modificación de último momento y algunos encuentros serán exclusivos de una emisora. Por Agregar C5N en









¿Qué pasará con la transmisión? Redes sociales

El Mundial 2026 ya inició y los canales que transmiten tuvieron un día positivo en cuanto a televidentes. Sin embargo, ya se confirmó una modificación que afectará a los partidos de todo el certamen y tiene que ver con un canal en particular. ¿Qué pasará?

Desde ARGTV, anunciaron que “los cableoperadores de Flow que incorporaron a DSports a sus grillas, no tendrán todos los encuentros del mundial. Sucede que le dejarán la prioridad a TyC Sports, ya que es la señal que tiene estos eventos en exclusiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARGTeve/status/2065388646329368798&partner=&hide_thread=false #Adelanto Cambios en el Mundial 2026



Los cableoperadores (FLOW) que incorporaron hace algunas semanas a DSports a sus grillas, no televisan los partidos que emita en exclusivo TyC Sports.



Ayer el partido de Corea del Sur - República Checa fue transmitido en exclusiva… pic.twitter.com/eapAy2BCXK — ARGTV (@ARGTeve) June 12, 2026 En el partido de Corea del Sur y República Checa, la transmisión fue de TyC Sports. Por eso, no fue emitido por Flow.

De esta manera, quienes vean DSports a través de Directv/DGO, Prime Video y Paramount+, si pueden ver los 104 partidos en su totalidad. Este cambio se da para sectorizar la audiencia y no dividir el rating.

Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público El primer día de transmisión del Mundial 2026 tuvo su pico más alto para la ceremonia de apertura con la presencia de artistas como Shakira y Maná, pero en el recuento del día hubo un canal que fue más elegido por la gente entre todos los que emiten los partidos.