Escándalo en La Plata por un gol mal anulado a Estudiantes contra Platense: qué pasó

Pero, al observar la repetición de la jugada, no se aprecia que exista tal falta por parte del ex-Racing e incluso una de las cámaras expone a Ramírez, ya que no se encontraba observando la situación y decidió no dar como válido el 2 a 1 del Pincha en 1 y 57. Por eso, en redes sociales no tardaron a llegar las críticas contra la Liga Profesional y se generó una nueva polémica.

ERA EL TESTAZO DE LOLLO El defensor de Estudiantes convertía el 2-1 ante Platense pero le cobraron falta sobre Schor#LPFxTNTSports pic.twitter.com/IvsQk78ZB6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

De esta manera, Estudiantes continúa atravesando una seguidilla sin triunfos y quedó muy lejos del puntero Vélez Sarsfield.