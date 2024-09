Video: el emotivo homenaje de los hinchas de Godoy Cruz al Morro García

El número se refirió a la casaca que portó el uruguayo durante su etapa en el club, al que había llegado en 2016 y en el que marcó 51 goles en 122 partidos. El delantero es el máximo goleador de la institución en Primera División.

Cuando se conoció el hecho, la fiscal de homicidios Claudia Ríos acudió al departamento en el que fue encontrado sin vida el futbolista y en una conferencia de prensa detalló que "estaba sobre la cama con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho. Junto a él había un arma calibre 22".

En tanto, en diálogo con Infobae, el hermano del futbolista, Gonzalo García, marcó en 2022 el impacto que sufrieron los familiares tras el hecho: "Sabíamos que estaba con el tema de la depresión, con un tratamiento y un psicólogo. Lo notábamos mucho mejor de ánimo. La verdad que fue una tremenda sorpresa y un golpe muy duro. Me pregunto qué fue lo que pasó. El único que tiene la respuesta es él. He pensado miles de cosas. No sé por qué tomó la decisión".