Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026: fecha, hora y TV

La Selección argentina ya conoce a su rival para los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que finalizó primero en el grupo J, se enfrentará a Cabo Verde, que terminó segundo en el grupo H y desplazó a Uruguay al tercer lugar, por un lugar en los octavos de final. El encuentro se disputará en Miami y será el primer cruce oficial entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo.
Argentina se clasificó con anticipación el primer puesto del grupo J gracias a sus victorias por 3-0 sobre Argelia y 2-0 frente a Austria. Con el pase garantizado, el equipo de Lionel Scaloni afrontará la última fecha con la tranquilidad de haber sellado su boleto a los 16avos de final como líder de la zona.
Del otro lado, Cabo Verde protagonizó una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. El seleccionado africano empató sin goles con España en su debut, resultado que tuvo como figura al arquero Vozinha, y luego igualó 2-2 ante Uruguay para mantenerse con chances de clasificación.
Lionel Messi convirtió los 5 goles que la Selección argentina marcó en los dos primeros partidos del Mundial 2026.
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En la última jornada, el conjunto dirigido por Bubista volvió a sumar un empate, esta vez 0-0 frente a Arabia Saudita. Ese resultado, combinado con la derrota de Uruguay frente a España, le permitió finalizar segundo en el grupo H y avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de un Mundial.
Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo como una de las selecciones más modestas del certamen. Sin embargo, consiguió dejar en el camino a rivales de mayor jerarquía y se transformó en una de las revelaciones del torneo antes de enfrentar a la Albiceleste.
El cruce entre Argentina y Cabo Verde será el primero de la historia entre ambos seleccionados. Para la Albiceleste, además, representará su octavo enfrentamiento contra un equipo africano en una Copa del Mundo y el primero que disputará fuera de la fase de grupos.
Argentina vs. Cabo Verde: día, hora, estadio y TV
- Día: viernes 3 de julio.
- Hora: 19.00 (hora de Argentina).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- TV: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y sus respectivas plataformas de streaming.