Mundial 2026: la declaración del arquero de Austria antes del duelo contra Argentina que puede molestarle a Messi El guardameta europeo sorprendió en la antesala del crucial cruce por el Grupo J al lanzar un llamativo comentario. Por Agregar C5N en









El arquero del conjunto europeo eligió al portugues sobre el argentino.

La Selección argentina se prepara para sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando se mida contra Austria en la ciudad de Dallas. En la antesala de este choque por el Grupo J, el cual enfrentará a los dos combinados que debutaron con una victoria en el torneo, el arquero del conjunto europeo Alexander Schlager sorprendió a todos al meterse en el debate futbolístico más grande de las últimas décadas justo antes de cruzarse con Lionel Messi, quien viene encendido tras clavar un hat-trick ante Argelia.

"En principio soy más de Cristiano Ronaldo", disparó sin vueltas el guardametas de 30 años, que actualmente defiende los colores del Red Bull Salzburg y viene de redondear una actuación muy sólida en la victoria por 3 a 1 frente a Jordania, partido que marcó el regreso de su país a una Copa del Mundo después de una larga sequía de 28 años. Sus dichos no tardaron en replicarse en las redes sociales, agregándole un condimento extra y bastante picante a un partido que de por sí ya se perfila de alto voltaje.

A pesar de haber marcado su preferencia por el astro portugués de entrada, Schlager bajó los decibeles de inmediato y se deshizo en elogios hacia la Pulga, quien gracias a sus tres gritos en la primera jornada del certamen alcanzó la línea del histórico Miroslav Klose como el máximo artillero de la historia de los Mundiales. "Es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel tan bueno, sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra", reconoció el uno austríaco intentando equilibrar la balanza.

Para cerrar su análisis previo al encuentro, el futbolista europeo remarcó el impacto que genera el capitán de la Albiceleste cada vez que pisa el césped. "Él tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite. Y si, por eso tengo muchas ganas de jugar y vamos a intenta hacer todo lo posible para contrarrestarlo", concluyó expectante por el gran desafío que se le viene.

Cuándo juegan Argentina y Austria por el Mundial 2026 La expectativa por la Copa del Mundo 2026 no para de crecer y la Selección Argentina ya tiene todo diagramado para lo que será su segunda presentación en el campeonato. Tras el debut frente a Argelia en la ciudad de Kansas por el Grupo J, el combinado dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar un compromiso clave frente al seleccionado nacional de Austria.