La picante frase de Lula a Neymar en pleno Mundial 2026: "Es el primer convocado home office"

El presidente de Brasil ironizó sobre la prolongada recuperación del delantero, que todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo, y las declaraciones reavivaron el debate en torno a la presencia del capitán de la Canarinha.

Lula y Neymar: el mandatario lanzó una humorada sobre la situación de futbolista en el Mundial 2026.

Neymar, una vez más, volvió a quedar en el centro de la escena en Brasil, aunque esta vez no por una actuación dentro de la cancha sino por las bromas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ironizó sobre la prolongada recuperación del delantero mientras continúa sin sumar minutos para su Selección en el Mundial 2026 .

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En Belo Horizonte, durante un acto oficial del mandatario, un niño resaltó a Neymar como el mejor jugador brasileño de la actualidad y Lula respondió entre risas: "¿Neymar? Ni siquiera está jugando, amigo", antes de lanzar una nueva chicana sobre la situación del capitán de la Canarinha.

"Ayer escuché que Neymar es el primer convocado home office del mundo", expresó el Presidente ante los presentes, con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que alimentó las críticas sobre la presencia del delantero de 34 años en la lista brasileña.

Lula incluso fue más allá y, en tono de broma, propuso recurrir a la tecnología para armar un equipo ideal. "Algún día habrá que hacer una Selección con inteligencia artificial. Once Pelés", afirmó el presidente brasileño, provocando las risas de los asistentes.

Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora? Criança: Neymar! Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo. É o maior que temos mesmo! pic.twitter.com/ZIJv59E6VU

La recuperación del atacante demandó más tiempo del previsto y la expectativa que había generado su convocatoria se transformó en una ola de cuestionamientos y escepticismo entre los hinchas, que todavía esperan verlo debutar en la máxima cita del fútbol.

En medio del Mundial 2026, Neymar anunció que será padre nuevamente

Mientras continúa con la recuperación de una lesión muscular y aguarda por su regreso a las canchas, Neymar sorprendió a sus seguidores con un anuncio familiar junto a Bruna Biancardi, con quien confirmó que esperan un nuevo hijo y agrandarán la familia.

"Tenemos algunas noticias para compartir contigo", publicaron ambos en sus redes sociales junto a un video grabado durante una reunión familiar en Estados Unidos, donde además revelaron el sexo del bebé en medio de una celebración con familiares y amigos.

Tras una cuenta regresiva y con las manos llenas de pintura, la pareja descubrió que tendrán una nena. Neymar festejó entre abrazos y besos con Biancardi y lanzó entre risas: "¡Dios mío, me voy a volver loco! Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls".

El delantero del Santos ya era padre de Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas, y de Helena, nacida de su vínculo con la influencer Amanda Kimberlly, mientras que con Biancardi ya tiene una hija y ahora espera la llegada de otra niña.