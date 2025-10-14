Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo" El presidente del club fue terminante por el presente futbolístico del club: remarcó que hay jugadores que "no estuvieron a la altura" y reconoció que la gente "no está conforme". Igualmente, aclaró: "Nadie está pensando en un cambio de entrenador". Por







River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

El presidente de River, Jorge Brito, habló este martes sobre el duro presente del equipo luego de dura derrota ante Sarmiento de Junín en el Monumental y aseguró que "el principal responsable de este momento es Marcelo Gallardo", aunque aclaró que "nadie está pensando en un cambio de entrenador".

"Claramente los resultados no están a la altura de lo que esperamos", explicó el mandatario luego de que el conjunto de Núñez firme el domingo su sexta derrota en los últimos siete partidos disputados. La victoria ante Racing por Copa Argentina, fue el paraguas protector para el entrenador, que en su segundo ciclo en el club no ganó ningún trofeo y el equipo no encuentra una forma de juego, pese a la millonaria inversión en el último mercado de pases.

Para Brito, hay tres factores que inciden en el mal presente futbolístico: la rotación, lesionados, convocados a la selección y que "todavía no hemos podido encontrar ese equipo que esperamos". "La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable", sentenció en una entrevista por ESPN.

"Jorge Brito":
Por sus declaraciones sobre los jugadores de River y Marcelo Gallardo
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 14, 2025

De todas maneras y pese a las críticas a Gallardo, el presidente saliente de River, que el próximo 1 de noviembre irá a las urnas para elegir a su sucesor, aclaró que "nadie está pensando, ni siquiera la oposición, en un cambio de director técnico".

"La decisión de seguir o no, naturalmente Marcelo Gallardo tendrá que decidir como lo ha hecho siempre que le venza un contrato sea jugador o DT. Para eso están los contratos", concluyó. Todos las derrotas de Gallardo en su segundo ciclo en River Eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2024: perdió en semifinales ante Atlético Mineiro 3-0 en el global.

5to puesto en la Liga Profesional 2024: obtuvo 43 puntos y quedó a 8 puntos de Vélez (campeón)

Derrota en la Supercopa Internacional 2025 ante Talleres de Córdoba: perdió 3-2 en los penales.

Eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante Platense: perdió 4-2 por penales.

Eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras: 5-2 en el global.