14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

El presidente del club fue terminante por el presente futbolístico del club: remarcó que hay jugadores que "no estuvieron a la altura" y reconoció que la gente "no está conforme". Igualmente, aclaró: "Nadie está pensando en un cambio de entrenador".

Por
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

El presidente de River, Jorge Brito, habló este martes sobre el duro presente del equipo luego de dura derrota ante Sarmiento de Junín en el Monumental y aseguró que "el principal responsable de este momento es Marcelo Gallardo", aunque aclaró que "nadie está pensando en un cambio de entrenador".

López quedó marcado por el descenso de River y solo dirigió dos equipos desde 2011.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de J.J. López, el DT que descendió con River

"Claramente los resultados no están a la altura de lo que esperamos", explicó el mandatario luego de que el conjunto de Núñez firme el domingo su sexta derrota en los últimos siete partidos disputados. La victoria ante Racing por Copa Argentina, fue el paraguas protector para el entrenador, que en su segundo ciclo en el club no ganó ningún trofeo y el equipo no encuentra una forma de juego, pese a la millonaria inversión en el último mercado de pases.

Para Brito, hay tres factores que inciden en el mal presente futbolístico: la rotación, lesionados, convocados a la selección y que "todavía no hemos podido encontrar ese equipo que esperamos". "La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable", sentenció en una entrevista por ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1978134797286248517&partner=&hide_thread=false

De todas maneras y pese a las críticas a Gallardo, el presidente saliente de River, que el próximo 1 de noviembre irá a las urnas para elegir a su sucesor, aclaró que "nadie está pensando, ni siquiera la oposición, en un cambio de director técnico".

"La decisión de seguir o no, naturalmente Marcelo Gallardo tendrá que decidir como lo ha hecho siempre que le venza un contrato sea jugador o DT. Para eso están los contratos", concluyó.

Todos las derrotas de Gallardo en su segundo ciclo en River

  • Eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2024: perdió en semifinales ante Atlético Mineiro 3-0 en el global.
  • 5to puesto en la Liga Profesional 2024: obtuvo 43 puntos y quedó a 8 puntos de Vélez (campeón)
  • Derrota en la Supercopa Internacional 2025 ante Talleres de Córdoba: perdió 3-2 en los penales.
  • Eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante Platense: perdió 4-2 por penales.
  • Eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras: 5-2 en el global.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Demichelis llegó a Instagram tras su separación de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis se creó una cuenta de Instagram: "Evangelina Anderson no lo dejaba..."

Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo.

Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

River perdió con Sarmiento en el Monumental.
play

Otro golpe para River en el Clausura: perdió 1-0 con Sarmiento y no pudo acercarse a la punta de su zona

River recibirá este domingo desde las 19:15 al Sarmiento de Lucas Pratto

River quiere volver al triunfo en el torneo ante Sarmiento de Junín

Los dos argentinos se lucen en el Racing de Estrasburgo.

De irse mal de Boca y River a soñar en grande en Europa: los 2 futbolistas que brillan en Francia

El Racing de Estrasburgo pagó 20 millones de dólares por su ficha y le firmó contrato hasta 2030.

River no le dio lugar, costó millones y ahora es un goleador que brilla en Europa: ¿llegará a la Selección?

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Hace 11 minutos
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 34 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 1 hora
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora