Enzo Pérez ya tiene nuevo club: quedó a un paso de volver a Estudiantes

Según trascendió el nacido en Maipú, firmará por un año. "Confían en cerrarlo antes del fin de semana. Mientras tanto, Enzo sigue entrenando de manera particular", detalló el periodista deportivo Joaquín Tabares.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JoaquinTabares/status/1744746534262997007&partner=&hide_thread=false #EDLP ENZO PÉREZ: Recién contamos en @TyCSports que hubo un nuevo acercamiento con el agente del mendocino y avanzaron considerablemente. Domínguez volvió a llamarlo y confían en cerrarlo antes del fin de semana. Mientras tanto, Enzo se sigue entrenando de manera particular. — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) January 9, 2024

La reciente venta de Iván Gómez a Platense fue el punta pie inicial para ir de lleno en busca del mediocampista que ya jugó en La Plata y logró el título de la Copa Libertadores 2009. Además, según trascendió, lo que terminó de convencerlo al jugador es el llamado del entrenador, Eduardo Domínguez.

De esta manera, el ex Valencia volverá al conjunto platense luego de 12 años y con el que jugó 4 temporadas y no solo logró el torneo internacional sino que también conquistó el Apertura 2010 con Alejandro Sabella como entrenador del Pincharrata. Durante dicho período, Enzo disputó 179 partidos y convirtió 18 goles.

Enzo Pérez Estudiantes 2009

Entre lágrimas, Enzo Pérez confirmó que se va de River

Luego de haber ganado el Trofeo de Campeones ante Rosario Central, Enzo Pérez confirmó que no iba a continuar en River.

Durante la conferencia de prensa post consagración, prefirió no recibir preguntas y dejar el claro mensaje que no estaba confirmado, pero era una rumor que cada vez crecía.

Entre lágrimas aseguró: “Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, vengo también a agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017, que me mandaron un mensaje. Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato y también de decirles en persona, por un mensaje o una llamada, el agradecimiento mío hacia ellos por haberme dado la posibilidad de jugar en esta institución, en la cual vine con amor y sentimiento”.

Enzo Pérez conferencia Captura de TV

Y agregó: “Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza, termina una gran etapa de amor, que soñé desde chico, desde la niñez, jugar con esta camiseta. A esa gente de por vida le voy a estar agradecido. Sé que tendrán mil preguntas por hacer, sacarse muchísimas dudas pero no es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, vaciarme como jugador”.