En un video, Santi Maratea debió aclarar cómo será la colecta para Independiente

Después de dar a conocer su intención de realizar una colecta para ayudar a Independiente, el influencer Santi Maratea salió a explicar la situación frente a sus seguidores . Ante el cuestionamiento, explicó que no habló con nadie del club y que solo está "charlando con los hinchas" .

A pesar de la aclaración en Twitter, Maratea publicó una serie de historias en su cuenta personal de Instagram, donde detalló como sería la campaña.

"Primero, Independiente es uno de los clubes más grandes del país y no me gustaría que desaparezca. Sería un problema para muchas personas y hablaría muy mal de cómo está el país", señaló, ante el cuestionamiento de varios, por el "poco interés" que demuestra por el fútbol en sus redes sociales.

Además, explicó que la colecta no se llevaría a cabo como las que suele realizar, "sino que es una colecta para los hinchas de Independiente para bancar al club en este momento". "Yo aporto transparencia", agregó.

En esa línea, subrayó: "Los hinchas pueden confiar que la plata pasa por mí y que cada peso va a ir a donde tiene que ir y la deuda será saldada. Pero no es que estoy poniendo la plata, solo hay que organizarse y no robar. Yo no hablé con nadie de independiente, esto es algo que estoy hablando por ahora con los hinchas".

El influencer Santiago Maratea propuso realizar una colecta para ayudar a Independiente por el duro momento futbolístico, económico e institucional que atraviesa el club y que se profundizó luego de la renuncia de Fabián Doman como presidente.

Mediante su cuenta de Twitter, Maratea expuso que planea llevar a cabo la colecta luego de los insistentes pedidos de los hinchas de Independiente: "Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo, están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de America?

Incluso, definió la cantidad de dinero a la que se debería llegar para ayudar al Rojo. "Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115mil socios (que pagan 4mil pesos por mes) Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda beso", señaló.

Además, el influencer remarcó que lo recaudado será administrado por él: "Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto ósea asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso".