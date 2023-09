En conferencia, Scaloni aclaró que Messi finalmente viajará al país vecino más allá de que durante el entrenamiento de esta mañana lo haya hecho de manera diferenciada. “Messi va a viajar, hoy entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o incluso el mismo martes sobre si juega”, explicó el nacido en Pujato.

Al mismo tiempo, el técnico campeón aclaró que recién en los próximos días se confirmará si el capitán argentino jugará en la altura “desde el inicio, después o incluso no jugar”. “Ya es algo positivo que viaje, porque si no, yo como entrenador le hubiera dicho que vuelva a su club y se recupere para estar ahí”, explicó durante la conferencia de prensa en el predio de AFA, en Ezeiza.

El equipo que plena Lionel Scaloni para el segundo partido por las Eliminatorias 2023

Tras el debut con una victoria por la mínima diferencia gracias al gol de tiro libre de Lionel Messi, Lionel Scaloni contará con el rosarino para viajar a Bolivia y el resto de la delegación que convocó para esta doble fecha FIFA.

“El resto del plantel está bien, en principio no hay ningún inconveniente. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos un poquito, veremos”, agregó y consultado por el probable once inicial sostuvo: “El equipo lo tengo en la cabeza, será parecido al del otro día, siempre que no haya ninguna complicación. Estamos contentos con el rendimiento, sabemos las condiciones de la altura, los cambios son importantes también”.

Respecto a las condiciones de la altura de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar que presenta la sede del encuentro, Scaloni explicó que estando en Argentina “no se puede trabajar eso, se han probado un montón de cosas, pero ya sabemos los equipos que van ahí la dificultad que encuentran”.

“No quiero hablar mucho sobre el tema, porque no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí. Está claro, es evidente la dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar, todos tienen que ir a jugar ahí y no se puede hacer mucho estando en el llano. Se trabaja un poco más otros aspectos, explicarle a los que nunca fueron con lo que se va a encontrar, pero si no estás dentro de la cancha no te das cuenta, por más que lo expliques. Yo jugué ahí, antes de ir me mostraron un montón de cosas, pero cuando te toca jugar la sensación es totalmente diferente”, destacó.