"No sé que tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando este viernes le hagan estudios si está para viajar a Bolivia", advirtió Scaloni, por ende la presencia del capitán argentino en La Paz a 3.650 metros de altura es un gran desafío en las eliminatorias el martes próximo.

Messi gol festejo Télam

"Allá van a jugar los que mejor estén. Pero no fue que hoy reservamos a algunos jugadores pensando en Bolivia. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", aclaró Scaloni en la conferencia postpartido.

Además, Lionel Messi pudo hablar con la prensa y respondió ante los interrogantes por su temprana salida: Estaba un poco cansado, se dio así, seguramente no será la última vez que empiece a salir durante los partidos".

Lionel Messi tras la victoria ante Ecuador: "Tenemos que subir la exigencia"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, expresó luego de la victoria 1 a 0 ante Ecuador que "tenemos que subir la exigencia" con el objetivo puesto en el próximo mundial y poder defender el título de campeones.

"Creo que quedó demostrado en los partidos amistosos que jugamos y hoy sobre todo que este grupo no se va a relajar. Este grupo nunca tendrá suficiente y quiere más", explicó la figura de Inter de Miami.

Además, aseguró que el camino para la Selección es el que ya se está transitando: "Tenemos que estar como estamos ahora, con la cabeza sobre los pies".

El autor del único gol del encuentro agregó que, respecto al nivel de juego del equipo dirigido por Lionel Scaloni, "tenemos que subir un poco sobre lo que venimos haciendo".

“Salí porque estaba un poco cansado. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir en los partidos”, explicó sobre su salida del campo de juego antes del final del encuentro, cuando fue reemplazado por Exequiel Palacios.