Elijo creer: el 5 de copas del tarot predijo a Lionel Messi campeón con el manto negro

La fiebre de Argentina campeón no para y tampoco las "coincidencias" que dejó este Mundial de Qatar y que vienen de historias pasadas de la Selección dirigida por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán.

Se conoció en el documental de Netflix que Alejando "Papu" Gómez, Sergio "Kun" Agüero, Nicolás Otamendi y Ángel Di María fueron los jugadores que adivinaron y cuando Lionel Messi cerró el juego acertó que salía el 5 de Copas... de esa manera, el equipo tomó eso como un indicio de buen augurio y poco después se consiguió el título tras más de 30 años de espera.

La carta quedó como el amuleto de Lionel y curiosamente nació otra historia en el Mundial de Qatar 2022. En este caso, fue revelada en Twitter donde un usuario contó cómo se representa al 5 de Copas en las cartas de tarot. "Nada está librado al azar, el destino lo quiso así", escribió en su posteo que generó la locura y se viralizó.

Posteo en Twitter del 5 de copas del tarot y Messi Twitter

Increíblemente, dicha carta representa la coronación del equipo argentino en la Copa del Mundo Qatar 2022: es la figura de un hombre envuelto en un manto negro rodeado de cinco copas donde dos están bien colocadas y tres están caídas.

Dice la explicación sobre el 5 de copas: "Un hombre negro cubierto con un manto negro observa tres copas caídas en el suelo; detrás del él hay otras dos. Al fondo vemos una fortaleza y un puente sobre un río. Hasta que no se vuelva, hasta que no desprenda definitivamente de las perdidas del pasado, el hombre no podrá ver las copas situadas detrás de él. Solo en ese momento será capaz de seguir adelante, atravesar el puente que le conduce hacia un futuro nuevo. Mientras siga afligido por acontecimientos del pasado, sus ojos permanecerán ciegos para ver lo nuevo".

Las interpretaciones podrían ser muchas, más teniendo en cuenta todo lo que luchó Leo para coronarse. Después de tanto esfuerzo y dedicación, de tantos dichos sobre su performance en la selección hasta conseguir la gloria.

Entre el desafío y la crítica, el Mejor Jugador del mundo elegido en Qatar siempre dio todo para poder conseguir levantar un premio con Argentina. El domingo 18 de de diciembre Messi tocó el cielo con las manos. Y en el momento de recibir el premio, un jeque de Qatar le colocó el manto negro con detalles dorados para levantar la Copa ante la mirada del mundo que lo aplaudió de pie en medio de mucha emoción por el increíble partido disputado ante Francia.

Las copas caídas de la baraja del tarot serían las finales perdidas de 2014, 2015 y 2016 y las dos paradas fueron relacionadas con la Copa América 2021 y la Copa del Mundo 2022. Algunos dudarán de esa explicación, pero después de lo sucedido... será cuestión de creer.