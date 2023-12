Elecciones en Boca: Riquelme convocó a una marcha contra una posible intervención judicial

Desde la agrupación “ Soy Bostero”, la cual candidateó al exfutbolista para ser presidente, postearon un nuevo video: “Le quiero mandar un beso gigante a todos los hinchas de Boca. Decirles que me siento muy pero muy orgulloso de ser un bostero más”.

“Sé que se están convocando para el domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio. Como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes. Les mando un beso gigante, el domingo nos veremos”, concluyó.

Se espera que la congregación comience alrededor de las 16 en Parque Lezama y luego termine en la Bombonera.

Mauricio Macri volvió a criticar a Riquelme y lo acusó de hacerle "daño" a Boca

El expresidente de Boca y ahora candidato a vicepresidente, Mauricio Macri, volvió a criticar a Juan Román Riquelme y lo acusó de hacerle "daño" al club, al tiempo que cuestionó los manejos del exfutbolista luego de que la jueza civil Alejandra Débora Abrevaya suspendiera las elecciones por irregularidades en el padrón y el oficialismo apele la decisión

"Lo de los socios adherentes fue algo creado por la gestión anterior pero ahora hicieron saltar la curva de adherentes a activos justo antes que cierre el padrón electoral. Todos iban a votar a Riquelme porque hizo trampa. Es una más de las que vienen haciendo", afirmó Macri en diálogo con ESPN.

Los comicios del club estaban programadas para el próximo domingo en Boca y quedaron ayer suspendidas por falta de acuerdo entre las partes tras la reunión entre el oficialismo y la oposición en la Justicia luego de que la magistrada encuentre irregularidades en el padrón con el ingreso de 13.664 socios activos.

"Boca tomó un camino con Riquelme que hizo daño. Me duele verlo así enfrente mío porque lo traje dos veces a Boca, primero como un pibe y después de perder el tricampeonato con Ricardo Lavolpe", señaló el expresidente de la Nación.

Ante el panorama de indefiniciones sobre los comicios en Boca, el actual presidente, Jorge Amor Ameal podría continuar como presidente del club de la Ribera hasta que se disponga nueva fecha.

"Ellos pusieron a todos sus amigos a trabajar en el club. Mi preocupación es por Boca. Me pidieron que me meta de nuevo en el club y yo lo amo. Por ejemplo, nunca eché a un técnico en mi gestión y ahora pasaron cinco en cuatro años", describió Macri.

Boca: las partes no se pusieron de acuerdo y por ahora las elecciones siguen suspendidas

Luego de la suspensión de la Justicia porteña de las elecciones en Boca, que estaban previstas para realizarse el domingo, finalmente no hubo un acercamiento en la audiencia de conciliación entre las listas encabezadas por Juan Román Riquelme, del oficialismo, y Andrés Ibarra por la oposición.

El periodista Diego Brancatelli, en Argenzuela, confirmó que las partes no llegaron a un acuerdo, después de la reunión. "No hay elecciones en Boca, confirmado. No hubo acuerdo, tras más de tres horas (de reunión)", expresó. En tal sentido, en el programa de C5N, agregó que "lo que podría suceder es que Boca apele y se levante la cautelar".

Por su parte, su colega Daniela Gian, desde el móvil en las afueras de donde se realizó la audiencia, detalló que "acá se hablaba de que no fue en muy buenos términos la conciliación, que había sido bastante compleja y trabada. Se ponía sobre la mesa el tema del padrón, los 13 mil socios, 4 mil que se podían llegar a bajar o no para llegar a un acuerdo. Parece que esto no fue suficiente".

En tanto, el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, se refirió a una propuesta del oficialismo: "Lo que me están contando es que el oficialismo había ofrecido que los 13.500 socios que estaban señalados votaran en unas urnas aparte y una vez que se conocía el resultado final, si la diferencia era grande no se tomaba eso y se daba ganador al que sacaba más votos. Si la diferencia era pequeña, ahí se abrían los votos y se anulaban".

"La oposición dijo que 'ponga un perito el oficialismo y ponemos uno nosotros. Limpiamos el padrón y una vez que esté limpio, votamos'", continuó en tal sentido.

También habló de la pretensión del expresidente Mauricio Macri, quien además integra la fórmula con Ibarra, sobre las elecciones. "Lo que se está intentando hacer es, si se esto es así que está confirmado que se suspenden las elecciones en Boca, es estirar todo esto para poder lograr la intervención del club. La sospecha más grande es que la idea de Macri es usar su relación con Milei para poner alguien afín a él en la Inspección General de Justicia para pedir la intervención", expresó.