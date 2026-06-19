Es un reconocido atleta mundial pero se casó en secreto y ahora revelaron las primeras imágenes: de quién se trata Un medallista olímpico en Tokio y París y una boda que se caracterizó por su discreción. Por Agregar C5N en









La secreta boda de un multiple campeón olímpico. Redes sociales

Es una de las grandes figuras del atletismo mundial, con múltiples récords y medallas.

Se casó el 12 de junio en Francia, en un castillo de la Costa Azul, tras una ceremonia que había sido mantenida en privado durante meses.

Su esposa es una modelo e influencer sueca con gran presencia en redes sociales.

La boda se desarrolló en un entorno íntimo junto a familiares y amigos y contó con la cobertura de la revista Vogue. Una boda a la altura de su trayectoria deportiva fue la que tuvo el atleta Armand Duplantis, conocido como “Mondo”. El sueco ha construido una carrera extraordinaria en el salto con garrocha, con 15 récords mundiales, dos medallas de oro olímpicas y tres títulos mundiales que lo consolidan como una figura dominante de la disciplina y de las competencias de atletismo en general.

Duplantis, de 26 años, se casó el pasado 12 de junio con la modelo sueca Desiré Inglander, de 25, en una ceremonia celebrada en Francia, en un castillo ubicado en la Costa Azul. La pareja eligió ese escenario por su cercanía con su nueva residencia en Mónaco, según explicó la propia Inglander en declaraciones a la revista Vogue, que realizó la cobertura del evento.

La flamante pareja en el Castillo de Castellaras. Redes sociales Desiré Inglander es una modelo sueca e influencer con fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido de moda y lifestyle. Actualmente cuenta con más de 800 mil seguidores en su cuenta de instagram y más de 1 millón en tiktok. Su relación con Duplantis se hizo pública hace algunos años, lo que incrementó su exposición mediática en conjunto.

Quién es el deportista que se casó en secreto y ahora reveló las imágenes Armand “Mondo” Duplantis y la modelo Desiré Inglander decidieron compartir públicamente las imágenes de su casamiento, tras una celebración que había sido mantenida en silencio. Si bien el matrimonio ya se había formalizado en marzo mediante un trámite privado, la pareja eligió el 12 de junio para realizar la fiesta principal en la Costa Azul de Francia.

El evento reunió a su círculo más cercano en un entorno exclusivo, marcado por la elegancia y la discreción. Con esta celebración, ambos sellaron oficialmente una unión que habían mantenido en la intimidad durante meses. "Tuvimos lo que queríamos, que era estar rodeados de nuestra gente", declaró el atleta para la revista Vogue.