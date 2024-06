El tierno gesto de Thiago Messi con otros niños después de un partido

Sin dudas, Thiago Messi está siguiendo los pasos de su padre, Lionel : tanto dentro como fuera de la cancha se lleva todas las miradas. En esta oportunidad, y con tanta popularidad, el hijo mayor del capitán de la Selección argentina tuvo un particular gesto con los niños rivales.

El campeón de este año fue el Atlético de Madrid y hubo presencia de las academias de equipos como Real Madrid, Barcelona, Flamengo, entre otros. Pero tras finalizar la competencia, atrás quedaron los resultados finales y muchos jugadores fueron a buscar al hijo del campeón del mundo con el mismo pedido: intercambiar la camiseta.

Tras el encuentro del Inter Miami de Thiago, que disputó la “final consolación” y derrotó a Orlando City por 1-0, una gran cantidad de chicos fueron a buscarlo con la intención de quedarse con su camiseta, pero lo particular que llamó la atención es el gesto que tuvo el niño.

En un video que se volvió viral en las redes sociales se puede ver al chico de 12 años rodeado de otros adolescentes, jugadores del Villarreal, que se querían tener un recuerdo de él. Sin dejar disconforme a ninguno de sus rivales, Thiago se llevó una mochila llena de remeras del Inter Miami para intercambiarlas con otros chicos de clubes de España.

Thiago Messi, entre la Selección argentina o española: ¿A cuál prefiere?

Thiago Messi ya empieza a dar que hablar desde pequeño. El hijo mayor del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó por primera vez una entrevista en Orlando, donde está jugando un torneo juvenil con el Inter Miami y dejó una frase que causó sensación.

“A mí me gustaría jugar con la Selección Argentina, no creo que me puedan convencer de España”, soltó el niño de 11 años, que nació en Barcelona en 2012, pero en sus venas corre sangre argentina.