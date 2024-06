El tierno video que usó la FIFA de Messi para el Día del Padre y un especial recuerdo mundialista

En la Argentina se celebra este domingo el Día del Padre y quien no dejó de pasar la oportunidad de saldar y homenajear a Lionel Messi fue la FIFA , la entidad máxima del fútbol mundial, con un tierno video capturado durante el Mundial Qatar 2022.

Las imágenes, que contienen solo el sonido ambiente, muestran al jugador de Inter Miami sentado sobre el escenario teniéndolo sentado en su pierna a Mateo abrazado al trofeo que ganó su papá como mejor jugador del torneo y luego abrazándolo, mientras el rosarino conversa con la empresaria y de atrás se lo puede apreciar a Thiago le posa sobre los hombros del capitán de la Selección y le hace unos mimos.

“Feliz Día del Padre”, dice el posteo de la FIFA junto al emoji de las manos que arman el corazón.

Thiago Messi, entre la Selección argentina o española: ¿A cuál prefiere?

Thiago Messi ya empieza a dar que hablar desde pequeño. El hijo mayor del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó por primera vez una entrevista en Orlando, donde está jugando un torneo juvenil con el Inter Miami y dejó una frase que causó sensación.

“A mí me gustaría jugar con la Selección Argentina, no creo que me puedan convencer de España”, soltó el niño de 11 años, que nació en Barcelona en 2012, pero en sus venas corre sangre argentina.

Tras quedar eliminado ante el Barcelona de España por 5 a 0 (compartían grupo con Real Sociedad también), Thiago fue entrevistado junto a Benjamín Suárez, hijo del uruguayo Luis Suárez y otros dos jugadores más del equipo sub 12 de Las Garzas que fueron eliminados del torneo LaLiga FC Futures, organizado por La Liga de España en la ciudad norteamericana de Orlando. Ante la pregunta por qué país elegiría representar en un futuro, Thiago no dudó: “Quiero jugar en la Selección argentina”.