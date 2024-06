Thiago Messi, entre la Selección argentina o española: ¿A cuál prefiere?

Al hijo mayor del astro argentino, nacido en Barcelona, le preguntaron por el país al que le gustaría representar en un futuro y no dudó. El niño de 11 años está jugando un torneo juvenil con Inter Miami y fue entrevistado junto a Benjamín, el hijo de Luis Suárez, uno de sus amigo.

El hijo mayor de Messi no dudó al elegir la Selección de un país.

Thiago Messi ya empieza a dar que hablar desde pequeño. El hijo mayor del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó por primera vez una entrevista en Orlando, donde está jugando un torneo juvenil con el Inter Miami y dejó una frase que causó sensación. “A mí me gustaría jugar con la Selección Argentina, no creo que me puedan convencer de España”, soltó el niño de 11 años, que nació en Barcelona en 2012, pero en sus venas corre sangre argentina.