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17 de junio de 2026 Inicio

Salió a la luz un video de la reacción de Scaloni con lágrimas en los ojos tras el hat-trick de Messi ante Argelia

El entrenador dejó a la vista cómo sintió este momento emotivo junto al capitán de la Selección luego de que haya roto un nuevo récord.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas cuando Lionel Messi se acercó al banco de suplentes luego de ser reemplazado en los minutos finales del triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente cuando el entrenador abrazó a la Pulga y le dijo al oído "Te quiero mucho".

La camiseta se consigue a través de varios canales oficiales. 
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La decisión de Scaloni de sacar a Messi no respondió a una cuestión física. El técnico eligió darle descanso en los minutos finales para que recibiera la ovación que le correspondía tras marcar un triplete histórico. Mientras la Pulga caminaba hacia el banco, el entrenador ya no podía disimular la emoción que le generaba lo que acababa de presenciar.

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El hat-trick convirtió a Messi en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, igualando el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose. El propio delantero también había llorado luego de convertir su primer gol del partido, aunque luego explicó que la emoción no fue por razones deportivas. "Fue por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación. Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó", afirmó en diálogo con la transmisión oficial.

Scaloni también habló en conferencia de prensa luego del partido y puso el foco en la concentración que deberá mantener el grupo de cara a lo que sigue: "Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualquiera te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil".

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Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026

La Selección Argentina volverá a la cancha el lunes 22 de junio en su segundo partido del Grupo J, cuando enfrente a Austria en el estadio AT&T de Arlington, Texas. El partido comenzará a las 14 horas de Argentina y podrá seguirse por Telefe, DSports, ESPN y TyC Sports.

Austria al ganarle a Jordania en el Mundial

Austria llega al cruce en igualdad de puntos con la Albiceleste tras vencer 3-1 a Jordania en su debut, con goles de Schmid, un tanto en contra y un penal sobre el final de Arnautovic. El resultado los coloca como el rival más exigente del grupo y convierte al partido del lunes en un duelo que puede definir quien se queda con la punta de la zona.

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