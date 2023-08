El reto de Lavallén a Nahuel Gallardo tras su pelea con Benedetto en el partido frente a Boca

Luego de lograr los tres puntos, el lateral izquierdo apuntó contra el delantero e hizo referencia a unas posibles internas dentro del plantel de Boca: afirmó que “los mismos compañeros querían que lo echen”.

En referencia a lo sucedido en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga, quien se pronunció ahora es el entrenador del Verdolaga, Pablo Lavallén y contó su versión de los hechos.

“Cuando lo saqué a Nahuel pude cruzar unas palabras con él. Le pregunté qué pasó y me dijo ‘lo fui a saludar a Blondel y ahí vino Benedetto’. Esa fue un poco la versión, pero no me precisó demasiado Nahuel qué había pasado. Después fuimos al vestuario y los muchachos estaban contentos y cantando”, arrancó explicando el entrenador en FOX Radio.

Al mismo tiempo, reconoció que se enteró del trasfondo de la pelea cuando vi las imágenes por televisión. “Después también las imágenes que mostraron que él le pone la mano a Blondel en la cara y como que lo empuja y a raíz de eso se arma todo un tumulto”, sostuvo e hizo un análisis del futuro del equipo en la Copa de la Liga y del defensor.

“Nahuel es un joven y ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas porque ahora lo perdimos a él. Fue sancionado, más allá de lo que haya pasado con Benedetto o no y las declaraciones, lo importante para nosotros es que no vamos a poder contar con el jugador”, se lamentó Lavallén quien también lo dirigió en las divisiones inferiores de River.

Por otro lado, el DT anticipó que hablará seriamente con el defensor: “Seguramente hablaremos con él para que seamos inteligentes. Para que en esos momentos cuando terminó el partido, y más cuando ganamos, no entremos en ningún tipo de rispidez que pueda hacernos perder un jugador como nos pasó con Nahuel”.

Qué dice el informe de Silvio Trucco tras el escandaloso final entre Sarmiento y Boca

La pelea del final del partido entre Sarmiento y Boca se dio debido al reclamo de la visita por una supuesta infracción de Juan Manuel Insaurralde a Nicolás Valentini dentro del área, por la que todo el plantel Xeneize reclamó penal.

Sin embargo, el juez, Silvio Trucco, entendió que hubo falta y el VAR avaló su determinación al no llamarlo a revisar. Esto despertó el profundo enojo de Darío Bendetto, pero que entre los reclamos sacó a un compañero que fue reclamarle a Trucco. “Dejalo, es limitado”, le espetó al colegiado.

Por su parte, y en pleno festejo de los de Junín, Gallardo se acercó a Blondel y entre dichos apareció el Pipa. En las imágenes de la televisión se puede advertir que el exjugador de River le pone la mano en el cuello al exdefensor de Tigre y lo empuja, lo que genera la reacción de Blondel. Lo mismo ocurre con Exequiel Zeballos, que se suma al cruce y generó la pelea entre varios jugadores que intentaron separar.

#SportsCenter, te mostramos con nuestras cámaras exclusivas el empujón de Gallardo a Blondel y la posterior reacción del Pipa Bendetto contra el jugador de Sarmiento en el final del encuentro vs. Boca.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/CQGEXpeoOS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

Según reveló Infobae, a partir de lo que comentó con gente cercana, en el informe de Trucco solo menciona a Gallardo y Blondel y, desde el VAR, tampoco le marcaron participantes de la gresca.

Por lo tanto, basándose en ello, Benedetto quedaría exento de sanción, ya que el Tribunal de Disciplina falla a partir de los documentos que entregan los árbitros.