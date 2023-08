La fuerte declaración de Gallardo sobre Benedetto que hizo estallar la interna en Boca

"Quise saludar a Lucas Blondel, medio que me negó el saludo y ahí vino todo el tumulto. Me vieron a mí, Benedetto se ve que venía caliente del penal", explicó Gallardo en las declaraciones post partido que brindó a ESPN, donde se refirió al penal que el delantero desperdició a los 42 minutos del segundo tiempo.

"Le fui a mostrar a Trucco que me tira una piña, se ve que estaba caliente. A Benedetto no le dije nada, era la cosa con Lucas Blondel que le fui a dar la mano y me negó el saludo. Y ahí vino Benedetto a hacer quilombo, yo no hice nada", agregó el defensor.

Luego reveló que, según una conversación que tuvo con Trucco, "los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo en el plantel", apuntó. "Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros, se ve que lo creen medio un estorbo", insistió.

"Erró el penal, se ve que estaba caliente. Parece que viene también caliente por el tema de las declaraciones de (Agustín) Almendra y todo eso lo lleva adentro de la cancha", concluyó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNArgentina%2Fstatus%2F1695993697127579958&partner=&hide_thread=false "BENEDETTO SE VE QUE ES UN ESTORBO EN EL PLANTEL PORQUE LOS DE BOCA LE DIJERON A TRUCCO QUE LO ECHE", comentó Nahuel Gallardo.#ESPNFútbol1 pic.twitter.com/H0Kbd0ajAL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 28, 2023

Video: el penal que desperdició Benedetto en la derrota de Boca contra Sarmiento en Junín

Boca sufrió la primera derrota en la Copa de la Liga Profesional 2023 al ser vencido 1-0 por Sarmiento, en el estadio Eva Perón de Junín, por la segunda fecha de la zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón, quien resguardó a las principales figuras, tuvo la chance de rescatar un punto en el final, aunque Darío Benedetto no pudo convertir un penal en el minuto 42 del segundo tiempo.

El conjunto de La Ribera estuvo en desventaja desde el minuto 22 del primer tiempo, cuando Gabriel Díaz convirtió un golazo. A partir de ese momento, no pudo alcanzar la igualdad del marcador. Sin embargo, tuvo una gran oportunidad tras una mano del defensor Juan Hernández en el área, que provocó que el árbitro Silvio Trucco sancionara el penal.

Benedetto se hizo cargo de la ejecución de la pena máxima, con la intención de alcanzar el empate y, a la vez, de volver a convertir un gol tras más de un mes: el último lo hizo el 16 de julio a Gimnasia. A pesar de esa búsqueda, el remate del 9 fue atajado por el arquero José Devecchi y así el Pipa se quedó con las ganas de volver a gritar un tanto.