Real Madrid va en busca de un campeón del mundo

Real Madrid no solo rompió el mercado de pases este semestre con la incorporación del francés, Kylian Mbappé, sino que no se detiene y ahora buscará incorporar a un campeón del mundo.

Florentino Pérez, presidente merengue, puso especial atención en el cordobés debido a su destacado desempeño tanto en la Premier League como en la Copa del Mundo 2022, donde fue fundamental en la consagración de Argentina.

Según trascendió, el conjunto español pidió condiciones al Tottenham y realizará una oferta de más de u$s50 millones.

Cuti Romero, que tiene contrato con el Tottenham hasta julio de 2026, es una figura constante en el equipo londinense con el que disputó 99 partidos y seis goles. El defensor completó tres temporadas en el club sin haber logrado aún un título.

La respuesta de Tottenham a la oferta del Real Madrid por Cuti Romero

Luego que se conociera la intención del Real Madrid de contratar al Cuti Romero desde el Tottenham respondieron a la oferta que hicieron por el defensor campeón del América.

De forma contundente dieron por terminada la novela y aseguraron que el argentino es intransferible hasta 2026, cuando finaliza su contrato actual con la institución. “Real Madrid estaba dispuesto a hacer una oferta por Cuti Romero en este mercado de pases y se contactó con Tottenham: respondieron que no lo venden ni negocian”, informó en sus redes sociales el periodista Gastón Edul.

Días atrás, el propio jugador habló de una posible salida del conjunto inglés: “Siempre busco mi máximo nivel. Respeto mucho a Tottenham. Acá siempre me dieron mucho cariño, así que me gusta jugar acá, no pienso en otros clubes, en qué posibilidades. Sé que se habla bastante de un posible pase, pero estoy tranquilo. Me quedan años en Europa y quiero ver a dónde puedo llegar. Esperemos que este año podamos ganar algún título en Tottenham”.