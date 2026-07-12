Video: la violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal

Un enfrentamiento entre hinchas argentinos e ingleses durante el choque de los británicos ante Noruega este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 encendió las alarmas de cara al partido de semifinal del próximo miércoles, cuando la Selección argentina se mida ante Inglaterra por el pase al encuentro definitorio.
El hecho ocurrió en la tribuna norte del estadio durante la segunda mitad del partido. Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran a un simpatizante inglés intercambiando golpes con otro que llevaba puesta la camiseta de Argentina, y luego la situación escaló con la intervención de más hinchas
El episodio pudo ser contenido por personal de seguridad después de varios minutos de tensión, y los involucrados fueron retirados del estadio. Rápidamente, las imágenes del incidente se volvieron virales en redes sociales y calentaron la previa del partido de semifinales, con una rivalidad siempre presente tanto dentro como fuera de la cancha.