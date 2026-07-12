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12 de julio de 2026 Inicio

Video: la violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal

Durante el partido entre Inglaterra y Noruega por cuartos de final del Mundial 2026, simpatizantes se trenzaron en la tribuna y las imágenes se volvieron virales en redes sociales. El incidente enciende las alarmas de cara al choque del miércoles entre ambos países.

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La pelea entre argentinos e ingleses durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega.

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El hecho ocurrió en la tribuna norte del estadio durante la segunda mitad del partido. Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran a un simpatizante inglés intercambiando golpes con otro que llevaba puesta la camiseta de Argentina, y luego la situación escaló con la intervención de más hinchas

El episodio pudo ser contenido por personal de seguridad después de varios minutos de tensión, y los involucrados fueron retirados del estadio. Rápidamente, las imágenes del incidente se volvieron virales en redes sociales y calentaron la previa del partido de semifinales, con una rivalidad siempre presente tanto dentro como fuera de la cancha.

El video del enfrentamiento entre hinchas argentinos e ingleses en el Mundial 2026

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

  • Chile 1962 (primera fase). Inglaterra 3-1 Argentina: El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina.
  • Inglaterra 1966 (Cuartos de final). Inglaterra 1-0 Argentina: En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales.
  • México 1986 (cuartos de final). Argentina 2-1 Inglaterra: Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de Diego Armando Maradona quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial.
  • Francia 1998 (octavos de final) Argentina 2(4) Inglaterra 2(3): Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo.
  • Corea-Japón 2002 (primera fase). Inglaterra 1 Argentina 0 : El último enfrentamiento mundialista entre ambos seleccionados fue en la fase de grupos del Mundial de 2002. Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha personal cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia 1998. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, quedó eliminada en la primera ronda de aquel torneo.

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