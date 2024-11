El polémico comentario de Cora Reutemann contra Colapinto que tuvo que modificar

Franco Colapinto no tuvo una gran participación en el Gran Premio de Brasil ya que en medio de la carrera, y con la lluvia de protagonista, despistó y terminó abandonando. Tras ello, la hija de Carlos “Lole” Reutemann hizo un comentario para alabar a su padre, pero con el que terminó criticando al joven piloto de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, tras el Gran Premio de Brasil: "Me hubiera encantado...."

Un joven trató de “inoportuna” la mujer y ella salió aclarar que no fue si intención apuntar contra el pilarense. “Es verdad, me ratifiqué, pero no tenía nada que ver con Colapinto”, respondió a través de la red social X.

Cora Reutemann X

Tras una serie de críticas por parte de los fanáticos, la hija del Lole no solo salió a desmentir que el posteo haya sido malicioso, sino que también modificó el posteo y borró el comentario dejando solamente “Brasil 1981”, junto al hashtag Carlos Reutemann F1 World Champion 1981.

Cora Reutemann Instagram

En su última presentación, Colapinto largó 16° debido al choque de su compañero y la salida desde el pit-line de Carlos Sainz y pese a haber tenido un gran sobrepaso al multicampeón Lewis Hamilton, en el giro 32 de una carrera complicada por la lluvia, el piloto de Williams perdió el control en la recta principal y se estrelló contra el muro de contención, un impacto que obligó a la organización a mostrar la bandera roja.

Fórmula 1: cuándo volverá a correr Franco Colapinto tras el Gran Premio de Brasil