El padre de Max Verstappen, sobre la chance de la llegada de Franco Colapinto a Red Bull: "Es un buen piloto..."

En diálogo con Infobae, Jos Verstappen se refirió a la chance de la llegada de Colapinto a Red Bull. "Es un buen piloto. No depende de mí. Escucho los rumores, pero no estoy seguro. Es complicado responder eso porque él todavía tiene un contrato con Williams. Por supuesto, está haciendo un gran trabajo y Williams se debe estar preguntando un poco sobre qué hacer con Franco", expresó.

"Pero para mí solo demuestra que los equipos en general deben estar más abiertos a poner jóvenes talentos. Y en confiar en ellos. Porque ahora está esta situación en la que él es piloto junior de Williams y potencialmente tiene que irse o intentar encontrar otro lugar", agregó en esta línea.

En tanto, elogió el desempeño del oriundo de Pilar en la máxima categoría del automovilismo: "Está haciendo un buen trabajo, pero hay que verlo en un equipo grande. También que hay que verlo durante toda una temporada".

El polémico comentario de Cora Reutemann contra Colapinto que tuvo que modificar

Franco Colapinto no tuvo una gran participación en el Gran Premio de Brasil ya que en medio de la carrera, y con la lluvia de protagonista, despistó y terminó abandonando. Tras ello, la hija de Carlos “Lole” Reutemann hizo un comentario para alabar a su padre, pero con el que terminó criticando al joven piloto de la Fórmula 1.

En sus redes sociales, Cora Reutemann escribió “los buenos pilotos se ven bajo la lluvia” junto a un video de su papá en el campeonato de 1981 en el que está, justamente, compitiendo en medio de condiciones climáticas adversas en Brasil, mismo escenario en el que corrió al joven de 21 años.

Un joven trató de “inoportuna” la mujer y ella salió aclarar que no fue si intención apuntar contra el pilarense. “Es verdad, me ratifiqué, pero no tenía nada que ver con Colapinto”, respondió a través de la red social X.