Fórmula 1: la reunión clave entre el Jefe de Red Bull y Franco Colapinto que alimenta los rumores de negociación

El video publicado por ESPN muestra cómo el jefe de equipo de la escudería austríaca se ve sorprendido al haber sido capturado "in fraganti", entendiendo el efecto que surtió y surtirá en el mundo del automovilismo.

La visita se da en medio de una semana en la que el propio Horner ya había manifestado su interés por el piloto argentino, quien todavía no tiene una butaca asegurada para la temporada entrante.

Esto se suma a que durante las últmas horas, desde Europa surgió una información que rompería el molde: el periodista neerlandés Jack Plooij aseguró que la escudería Red Bull le ofreció a Williams 20 millones de dólares para sumar al piloto argentino a su estructura como compañero del tricampeón mundial Max Verstappen, quien elogió a Colapinto: "Franco está haciendo un gran trabajo desde que llegó a la Fórmula 1, siempre es lindo ver a jóvenes pilotos que llegan y lo hacen bien...".

Como si fuera poco, periodistas especializados ya dan como hecho el traspaso de Franco Colapinto a Red Bull. Así lo afirmó Rubén Daray, de A todo motor: "Te voy avisando que Franco Colapinto es el piloto #2 de Red Bull". De esta forma, compartirá escudería con Max Verstappen.

Qué había dicho Colapinto sobre una posible salida

"Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", fueron las palabras del argentino sobre el tema.

Y agregó: "Quizás no soy yo aquel al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro".

