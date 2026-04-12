EL "Mono" Navarro Montoya, más complicado: aseguran que también dejó una deuda en un hotel

Al reclamo millonario de un restaurante de Tandil, se suma ahora una versión sobre una presunta deuda con el alojamiento donde se hospedó durante su paso como DT de Santamarina.

EL "Mono" Navarro Montoya cada vez más complicado: aseguran que el exarquero también dejó una deuda en un hotel de Tandil

El conflicto que tiene como protagonista a Carlos Fernando Navarro Montoya sumó en las últimas horas un nuevo capitulo. Tras la denuncia pública de un restaurante de Tandil que reclama una deuda de 10 millones de pesos , trascendió que el exarquero también habría dejado impagos en el hotel donde se alojó durante su etapa como director técnico de Santamarina de Tandil.

Según versiones que comenzaron a circular en la ciudad bonaerense, el paso del “Mono” por Tandil no solo dejó un conflicto con el sector gastronómico, sino también una deuda de aproximadamente 5 millones de pesos con el establecimiento donde se hospedaba, lo que amplía el alcance del escándalo.

El caso salió a la luz a partir de la denuncia de un restaurante local, cuyos dueños aseguran que el exfutbolista acumuló consumos durante su estadía como entrenador del club. “Estuvo un año comiendo de arriba”, señalaron desde el comercio, al tiempo que el propio Navarro Montoya apuntó contra la institución y sostuvo que la deuda debía ser afrontada por el club.

En ese contexto, el abogado del restaurante , Ignacio Barrio s, brindó precisiones en declaraciones a C5N . “Mis clientes están reclamando una deuda de 10 millones de pesos por una serie de consumos mientras él se estaba haciendo cargo de la dirección técnica de Santamarina”, explicó.

El letrado detalló además el mecanismo que, según su versión, permitió la acumulación de la deuda: “El señor Navarro Montoya estaba hospedado en el hotel al lado del restaurante. Se sentaba manifestando que venía de parte de la institución y que estaba todo acordado. Mi cliente de buena fe dijo que no había problema por ser una figura pública y porque tenía confianza”.

Barrios también se refirió a la postura de la defensa del exarquero: “El abogado de Navarro Montoya manifiesta que no tiene que hacerse cargo de los montos, que tiene pruebas suficientes y que lo demostrará en la justicia”. Y remarcó el objetivo de sus representados: “Lo único que buscamos es que mi cliente recupere el capital perdido en un complejo gastronómico golpeado por la economía”.

Frente a las acusaciones, Santamarina de Tandil difundió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier responsabilidad. La institución aseguró que, al asumir la actual comisión directiva, no existía ningún reclamo gastronómico vinculado al entrenador y que tampoco hay deudas pendientes ni litigios en curso.

En el mismo texto, el club remarcó que el contrato de Navarro Montoya está finalizado sin reclamos de ninguna de las partes y que no recibió notificación judicial alguna. “No existe ni siquiera alguna mediación, ni juicio abierto, ni iniciado”, indicaron, antes de “rechazar y repudiar” las manifestaciones públicas del exfutbolista.

Además, la dirigencia fue categórica: afirmó que no mantiene deuda ni reclamo alguno ni con el exarquero ni con el restaurante que lo denunció. Mientras el conflicto escala y suma nuevos capítulos, el caso amenaza con trasladarse al plano judicial, donde cada una de las partes buscará deslindar responsabilidades por los consumos realizados durante la estadía del exentrenador en Tandil.