Jugó en San Lorenzo y estuvo preso en Estados Unidos por consumir yerba

El exmediocampista fue uno de los primeros en probar suerte en la MLS, pero la experiencia no salió como esperaba: la diferencia de idiomas le jugó en contra y pasó varias horas en una comisaría.

El mediocampista jugó en San Lorenzo entre 1998 y 1999.

La carrera del futbolista profesional puede llevarlo por distintos países, idiomas y culturas. Aunque la mayoría de las veces cualquier barrera cultural se supera con ayuda de la pelota, en otras ocasiones es más complicado, como bien lo sabe un ex San Lorenzo que estuvo preso en Estados Unidos por tener yerba para el mate.

Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .
Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

El protagonista de la anécdota es el exmediocampista Matías Javier Ortiz, quien se formó en las inferiores del Ciclón y debutó en Primera el 20 de noviembre de 1998, con Alfio "Coco" Basile como entrenador. Pero con la llegada de Oscar Ruggeri quedó desafectado del plantel y emigró al Tampa de la MLS.

Allí estuvo solo seis meses, y no fueron nada fáciles. "Tenía 21 años y estaba solo, no manejaba el idioma ni había tenido una buena adaptación", explicó a Infobae. Aunque vivió momentos destacados, como jugar un partido con Carlos "El Pibe" Valderrama, también estuvo detenido "por tomar mate".

"Luego de un entrenamiento, me fui a la habitación del hotel y abrí la puerta para que se ventilara un poco porque había mucho olor a pata. En un momento, pasa un hombre de seguridad, mira para adentro y observa que arriba de la mesita de luz había yerba en un yerbero", relató.

"A los dos minutos vuelve acompañado por tres efectivos de seguridad. Yo estaba en calzones y con hielo en uno de mis tobillos. Acto seguido, me detuvieron porque no hablaba inglés, me incautaron la yerba y me llevaron a una comisaría de Tampa, a 25 cuadras del hotel", recordó Ortiz.

Matías Javier Ortiz en San Lorenzo

El futbolista estuvo detenido cuatro horas hasta que logró explicar que no se trataba de cannabis. "Me salvó que cuando estoy en la recepción del hotel, el empleado habla con el director deportivo del club Tampa, que manejaba el inglés y español, y él llegó a la comisaría y me sacó. No me asusté, pero me preguntaba si tenía ganas de seguir en Estados Unidos", sostuvo.

El presente de Matías Javier Ortiz

Después de su frustrado paso por la MLS, Ortiz aprovechó una oferta de Armenia para volver a la Argentina. Luego tuvo la oportunidad de jugar en el ascenso italiano, donde pasó por Belluno, Rosarnese y Montereale, pero no pudo terminar de consolidarse debido a una serie de lesiones.

En 2008, ya con 30 años, regresó al país "enojado con el fútbol" y decidió retirarse. A partir de ese momento tuvo muchos empleos distintos: trabajó en una empresa de seguros de autos, fue vendedor de salamandras, puso una parrilla, fue DJ, hizo stand up por redes sociales, estudió teatro e hizo el curso de entrenador.

"Soy parte de una empresa que fabrica artículos deportivos, de cancha de fútbol-tenis, redes de vóley, etcétera. Además, en paralelo entreno jugadores en plazas y parques, más como hobby que por laburo. De a poco se fue haciendo el boca en boca y tengo un grupo de futbolistas aficionados que practican conmigo", contó.

