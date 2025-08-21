21 de agosto de 2025 Inicio
Día de la Futbolista Argentina: el recuerdo de una de las artífices de la histórica goleada a Inglaterra

A 54 años del partido que originó la efeméride, Teresa Suárez, una de las futbolistas de aquel encuentro, rememora la inolvidable victoria.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
Teresa Suárez

Teresa Suárez, una de las pioneras del fútbol femenino.

Joel Coroleu | C5N

Cada 21 de agosto, desde hace cinco años, en nuestro país se celebra el Día de la Futbolista Argentina gracias a la victoria de nuestra selección por 4-1 a Inglaterra en el marco del Mundial femenino de México 1971. Teresa Suárez, una de las integrantes de aquel equipo, recordó el partido que quedó marcado para siempre como la primera victoria en un torneo de esa categoría.

"Fue un partido muy lindo, pero viajamos sin nada. No teníamos médico, no teníamos ropa y ni siquiera botines profesionales. Incluso el primer partido lo jugamos sin técnico, recién para el segundo encuentro un hombre se ofreció a ayudarnos y pudimos sacarlo adelante", contó la exfutbolista sobre cómo llegaron ese partido a C5N.

Suárez, enseguida recordó cómo fue el partido que consagró a Elba Selva como la goleadora del encuentro luego de sus cuatro gritos y narró: "Pudimos meter unos cuantos goles en el primer tiempo y ya sellarlo en el segundo. Además lo vivimos con mucha intensidad porque viajamos sin nada, representamos a Argentina... queríamos ganar y traerle algo al país".

Argentina fotos

"No teníamos ropa ni botines profesionales", recordó.

El equipo nacional que logró la hazaña en el Estadio Azteca estuvo compuesto por Marta Soler, Carmen Brocoli, Ofelia Feito, Teresa Suárez, Zunilda Troncoso, Zulma Gómez, Eva Sembezis, Angélica Cardoso, Betty García, Elba Selva, Blanca Brocoli, Dora Gutiérrez, María Esther Ponce, María Fiorelli, Virginia Cattaneo, María Bowes y Virginia Andrada.

Aquel equipo, que logró la primera victoria en un mundial femenino, volvió al país sin pena ni gloria y pasaron muchos años para que tuvieran su reconocimiento. Teresa, por su parte, continuó ligada al fútbol, aunque de manera amateur, al igual que lo fue el deporte femenino hasta 2019. La exfutbolista, que trabajaba en una empresa privada mientras jugaba en la Selección, pasó por Tigre y Sarmiento, donde jugaba en los entretiempos de la Primera División masculina.

teresa foto
Pasó por Tigre y Sarmiento.

El punto de quiebre fue en 2018, cuando Lucila Sandoval impulsó una movida para que conocieran su historia. "Tamara Heber, Julieta Ossés y muchas chicas más se pusieron la misión al hombro para lograr el reconocimiento. Hablaron con la legisladora Andrea Conde, le llevaron el proyecto y tras varias reuniones en la Cámara de Diputados, junto al empuje de nuevas generaciones, se logró que nos reconocieran como la primera Selección", narró. El proyecto logró fuerza de ley en 2020, convirtiéndose en la Ley 27.596.

Así nacieron las Pioneras, una generación de futbolistas que ahora es inspiración para muchas otras nenas que sueñan con jugar un Mundial y representar a su país.

Pioneras senado
Las exjugadoras piden reconocimiento.

La exfutbolista se muestra conmovida por la llegada del ansiado reconocimiento, aunque para ella, no está completo. "En la AFA nunca nos recibieron", lamentó.

En torno a los motivos que llevaron a esta decisión voluntaria, según ella, de invisibilizar al fútbol femenino, tiene que ver con un interés personal de Julio Grondona, quien en la década del 80 había asegurado que dentro de su gestión, el deporte no iba a crecer.

"La AFA nunca quiso reconocernos. Y Chiqui Tapia hasta el momento nunca nos recibió... somos 10 las que quedamos, así que es algo que todavía está pendiente", comentó.

Igualmente, Teresa sigue ligada al fútbol porque sigue yendo a ver a Vélez, el club de sus amores. "Hace 35 años que vengo y me encanta estar en la cancha. Incluso suspendo todo, tengo prohibido trabajar o hacer cualquier otra cosa cuando juega Vélez".

