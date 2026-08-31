Por qué Messi anunció ahora su salida de la Selección argentina El capitán publicó en sus redes personales el adiós al equipo nacional después de 20 años de ser parte. La pregunta que surgió a partir del aviso es porque lo hizo en esta fecha tan alejada del próximo torneo que la albiceleste tiene por delante. Por Agregar C5N en









Después del apasionante último Mundial de Lionel Messi, todos los titulares a nivel global comenzaron a hablar de su despedida de la historia de esos torneos. Pero no estaba claro qué pasaría con su futuro en la Selección nacional.

Tanto fue así que, durante el mes y medio transcurrido desde la final de ese torneo, la noticia en el plano local fueron las especulaciones sobre el futuro del técnico Lionel Scaloni que rápido salió a aclarar que hasta diciembre es parte del cuerpo de la AFA y que cualquier noticia se dará después de ese mes.

Pero ante la noticia y la publicación de despedida del capitán se abrieron las preguntas sobre la decisión del anuncio en esta fecha.

Después de varias semanas de rumores sobre su presencia como parte del equipo en la próxima Copa América, una vez descartada cualquier participación en el Mundial 2030, finalmente el astro corta toda fantasía en la previa de la próxima fecha FIFA que será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, donde el seleccionado tiene altas chances de jugar un amistoso en la Argentina.

El comunicado da por tierra la pregunta de si será convocado o no para ese encuentro. Aunque en las últimas horas la nueva expectativa es si ese partido no sería una buena excusa para que se despida del equipo albiceleste en nuestro país.