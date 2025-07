El llamativo motivo por el que River recibirá casi 1 millón de dólares de la nada

El club de Marsella compró al defensor por 22 millones de euros más bonos por objetivos, según informó L'Equipe, y firmará contrato hasta 2028. Esto significa que River recibirá un monto estimado en 770 mil euros, es decir, alrededor de 907 mil dólares que ingresarán a las arcas del club.

Facundo Medina

El paso de Facundo Medina por River

Facundo Medina surgió de las inferiores de River y, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, tuvo algo de rodaje en Primera en 2016, cuando jugó una serie de amistosos con solo 17 años. Sin embargo, el DT no volvió a tenerlo en consideración, y en enero de 2018 se fue a Talleres de Córdoba.

"Siempre voy a estar agradecido con River porque el club me sacó de la villa y me formó como jugador y como persona", reconoció el jugador en 2021. En ese momento ya había dado el salto de Córdoba a Europa, ya que el RC Lens adquirió su pase en 2020.

"Tuve una charla con Gallardo antes de irme a Talleres que fue corta y simple, sin ningún pelo en la lengua. Me quedo con las palabras que me dijo, que fue que estaba bien, que si yo lo sentía así no había problema y que tenga en cuenta que todavía no soy consciente de lo que puedo llegar a lograr", reveló.