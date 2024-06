El líder de la ultraderecha francesa arremetió contra Mbappé: "Lecciones de moral..."

El candidato a primer ministro por Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, cuestionó el llamado del delantero a no votar por su espacio. "Me da un poco de vergüenza", aseguró.

Thuram y Mbappé, compañeros en la Selección francesa, instaron a sus compatriotas a "pelear a diario para evitar la victoria de RN" y a votar a favor de "la diversidad, la tolerancia y el respeto". Bardella señaló que no está seguro de que "en el periodo muy difícil que vive el país la gente considere mucho esas lecciones de moral".

"Cuando uno es multimillonario y se puede pasear en avión privado, me da un poco de vergüenza que esos deportistas que ganan mucho dinero den lecciones a personas que ganan 1.400 o 1.500 euros y que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad", cuestionó.

Respuesta de Jordan Bardella a Mbappé 18-06-24

En una conferencia de prensa que brindó el domingo, antes de su debut en la Eurocopa, Mbappé expresó su deseo de "seguir estando orgullosos de llevar la camiseta de la Selección francesa el 7 de julio", día del balotaje. "No sabía que la camiseta de la Selección francesa fuera la del Gobierno", le respondió el líder de RN.

Thierry Henry respaldó a Mbappe y también llamó a votar contra la ultraderecha

El exfutbolista y actual técnico de la selección de fútbol sub-21 de Francia, Thierry Henry, respaldó las declaraciones de Kylian Mbappé quien este domingo dijo estar "en contra de los extremismos y de las ideas que dividen" al ser preguntado por la situación política en su país, en conferencia de prensa al margen de la Eurocopa de fútbol.

Este lunes, Henry apoyó a sus compatriotas y en una conferencia de prensa declaró: "Comparto lo dicho por los jugadores Marcus, Ousmane y Kylian. Lo que puede bloquear los extremos es votar así que... ¡Vayan a votar! Personalmente estoy en contra de todo lo que divide".