El jugador que pasó por River, salió campeón por la Selección argentina pero uno de sus dichos lo mantuvo al margen del fútbol

Tras perder el encuentro de ida 2-1 como visitante, River le ganaba a San Lorenzo 2-0 en el Monumental y conseguía el pase a cuartos. Pero el Ciclón, que jugaba con dos hombres menos, lo empató y terminó pasando de ronda. Tras el partido, Ahumada se quejó de que "se sintió un silencio atroz" en la tribuna.

"Cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Yo he jugado en cancha de Boca, ganando 2 a 0 y la gente de Boca se nos caía encima. Yo a veces pienso que la gente se equivoca, porque es cuando más necesitamos de ellos", sostuvo. El hincha de River jamás se lo perdonó.

Oscar Ahumada en River Redes sociales

"Sentí dolor y tristeza. Te sentís como si fueses un presidente que les robó a todos. Fue extremo. Lo sufrí, me lo hicieron sufrir y después de ahí me fui a México. Fue un quiebre. A mí la gente me quería mucho y de golpe pasé a ser prácticamente un enemigo", lamentó años después a La Nación.

La historia de Oscar Ahumada

Oscar Adrián Ahumada nació el 31 de agosto de 1982 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Mientras hacía las inferiores en River, fue convocado a la Selección argentina Sub 20 para disputar el Mundial Juvenil de 2001 que se jugó en el país, donde salió campeón.

En 2002 debutó en Primera División con la camiseta del Millonario, y ganó los Torneos Clausura 2003 y 2004. Ese año dio el salto a Europa y jugó por una temporada en el Wolfsburgo antes de volver a Núñez. Se consolidó como capitán y referente y ganó el Clausura 2008, pero su frase del "silencio atroz" quebró la relación con la hinchada.

Luego de eso, Ahumada se fue al Veracruz de México en 2010 y pasó por el FC Rostov de Rusia. En 2012 volvió al país para jugar en All Boys y fue convocado por Alejandro Sabella a la Selección argentina para jugar el Superclásico de las Américas contra Brasil. Se retiró del fútbol profesional en 2014, a los 32 años.

Oscar Ahumada Redes sociales

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines, Oscar Ahumada decidió dedicarse a actividades que nada tienen que ver con el fútbol. "Hoy tengo una empresa constructora en Zárate. Me dedico a la construcción de edificios y casas, mayormente en zonas como Zárate, Campana y Pilar", contó a La Nación.

"Mi exrepresentante, Tomás Colángelo, tenía una empresa constructora y en los ratos libres me juntaba con él, iba a los edificios y desde ahí se fue dando. En ese momento yo todavía jugaba, pero fue donde empezó mi amorcito por la construcción", explicó el exfutbolista.

Además, se mudó a un campo en las afueras de Zárate que le permite disfrutar y pasar tiempo con su familia. "Acá es mi cable a tierra, el aire, el despeje de todo. Tengo vacas, tengo cría-engorde, tengo unos chanchitos y voy a volver a poner unos corderitos que en un momento los habíamos sacado. Pero también tengo tres hectáreas que son para disfrutar, con pileta", contó.