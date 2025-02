El exjugador de River que quedó mal por el descenso y hoy se dedica al campo

Este jugador no dejó un buen recuerdo en los hinchas de River.

Adalberto Román es uno de los nombres que quedó marcado por el descenso de River a la Primera B Nacional en junio de 2011. El defensor paraguayo había llegado al club en agosto de 2010 proveniente de Libertad de Paraguay, donde ganó cuatro títulos, pero no estuvo a la altura de las expectativas.

Todo empeoró en el partido de vuelta, cuando el empate 1-1 en el Monumental sentenció el descenso para River. Debido a la presión y las fuertes críticas, el técnico Matías Almeyda decidió dejar al paraguayo afuera del banco de suplentes por varios partidos. Finalmente, se fue del club en enero de 2012.

La historia de Adalberto Román

Adalberto Román Benítez nació en Yhú, Paraguay, el 11 de abril de 1987. Debutó en Primera el 23 de abril de 2006 con la camiseta de Libertad, club con el que ganó cuatro títulos locales en dos años y marcó 10 goles. Su buena actuación en la Copa Libertadores 2010 hizo que Daniel Passarella lo llevara a River.

Luego del descenso, el defensor se fue cedido al Palmeiras, donde volvería a descender en noviembre de 2012, ganándose el apodo de "Mr. Descenso", aunque logró salir campeón de la Copa de Brasil. Volvió al club de Núñez en 2013, pero no tuvo rodaje y regresó a su país natal.

Allí jugó en Libertad, el club que lo vio nacer, y ganó cuatro torneos locales. También pasó por Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo pero, cuando tenía todo acordado para concretar su pase al Club Atyrá, estalló la pandemia de Covid-19 y el torneo se suspendió. Sin actividad, decidió retirarse en 2020, a los 32 años.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines, Román decidió comenzar una nueva actividad. "Compré un campo, me dedico a la ganadería y trabajo en mi propia granja. Es algo que no desconozco porque soy del interior y antes de jugar al fútbol ya trabajaba en esto. Es una actividad que me gusta", contó al medio paraguayo Crónica.

Sin embargo, no se alejó por completo del fútbol y sigue activo en una liga regional para "mantenerse en forma" y "compartir un rato con amigos". Actualmente defiende los colores del Club Deportivo La Colmena, que compite en la Liga Colmenense de Fútbol.