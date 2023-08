El guiño de Luis Suárez a San Lorenzo y el elogio a Adam Bareiro

Más tarde, desde la cuenta oficial de San Lorenzo le respondieron citando el mensaje original y agregaron: “Nosotros y Suárez. Amar a San Lorenzo y a Bareiro”, junto al emoji del saludo de manos que refiere a estar de acuerdo.

Obviamente, el delantero azulgrana no dejó pasar el momento y agradeció a su colega: “Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste. La verdad me pusiste muy contento, es algo que no imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, que ganó todo en esta profesión que amamos. Es un orgullo muy grande y una felicidad inmensa”.