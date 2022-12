El futuro de la Selección argentina: las joyas en Europa que nos vuelven a ilusionar

Pibes que hace rato están en el radar del team Scaloni, que son seguidos y hasta han sido ya convocados para lograr que no se les ocurra jugar en otra selección que no sea la argentina. Para completarla, vimos cómo estos chicos, en algunos casos con raíces en otros países, siguieron y festejaron el título argentino desde sus redes. A esto, claro, habría que sumarle al continuidad de Messi -el Dios que, a su forma, se encargó de reclutar a estos chicos- y Scaloni, ambos clave en este futuro inmediato.

Alejandro Garnacho

Un talento especial que ya juega -y se destaca- en el Manchester United con apenas 18 años. Se trata de un extremo o segundo delantero que ya es uno de los primeros suplentes del gigante de la Premier League. En España aún sueñan con que juegue para la mayor, en especial porque ya debutó en la Sub 18, ya que es nacido en Madrid, pero, según él mismo ha asegurado, quiere jugar para Argentina. No estará en el Sudamericano Sub 20 de febrero porque su club no lo quiere ceder.

Por lo pronto, desde septiembre del 2020 rige una nueva legislación en FIFA, que suma cinco requisitos nuevos por los cuales un jugador puede revocar su decisión y pedir un cambio de representación nacional. En el caso de Garnacho, tiene varios que podría pedir para definitivamente elegir jugar en Argentina.

El tema, en su caso, es el carácter y forma de ser. Tiene de ídolo a Cristiano Ronaldo y, por momentos, parece copiar sus actitudes, que no pueden estar más lejos de lo que pregona Scaloni y de lo que busca un grupo unido que no permitirá ovejas negras, no importa el talento que tengan. De hecho, el chico mostró su enojo en redes por no ser convocado al Mundial por Scaloni: le dio like a algunos posteos que criticaban la decisión del entrenador.

Matías Soulé

Volante ofensivo marplatense de 19 años, zurdo, hábil, veloz y picante, que habitualmente juega más por derecha, como extremo. En octubre, se convirtió en el sexto argentino más joven de la historia en debutar en la Champions, en este caso jugando para Juventus.

Luka Romero

De 18 años, nacido en México, con nacionalidad española, pero que ya jugó con la Sub 15 argentina y en marzo fue citado por Scaloni para las Eliminatorias. Un mediapunta que se transformó en el más joven en debutar en la Primera División española -con 15 años y 229 días, en Mallorca- y luego pasó a la Lazio, de Italia. Debutó hace un año y ya renovó contrato hasta 2026. Es hijo de Diego Romero, ex mediocampista de Quilmes y Atlético Rafaela.

Nicolás Paz

Hijo de Pablo, bahiense, excentral de calidad de los años '90 que salió de Newell’s. El chico nació en España, puntualmente en Tenerife, pero Argentina quiere que juegue con la celeste y blanca y parece que él quiere lo mismo. De hecho, en marzo de 2022, fue citado por Scaloni para el Sub 20 que dirige Mascherano y, así, poder verlo. El pibe está en el Real Madrid y se trata de un talentoso volante de apenas 18 años.

Franco y Valentín Carboni

Son los hijos del Kely, aquel volante de Lanús y Banfield. Ambos están en el Inter y ya debutaron en Primera. El primero es un extremo izquierdo de 19 años y el otro un mediapunta de 17. Franco juega por toda la banda izquierda. Hizo inferiores en Lanús y en Catania, antes de llegar al Inter en 2020. Fue citado por la Sub 17 y Sub 19 de Italia, aunque Argentina reaccionó rápido y lo convocó en marzo de este año para la Mayor. El padre contó que ambos priorizaron a Argentina porque son nacidos en nuestro país. Valentín, el menor, es un mediocampista ofensivo con una zurda prodigiosa que debutó hace dos meses.

Tiago Geralnik

Mediocentro ofensivo de 19 años que está en el Villareal español. Se trata de un rosarino que hasta el 2020 estuvo en River. Jugaba como enganche y se fue libre antes de debutar en Primera -ya había jugado en Reserva-. Al ser menor de edad, contar con pasaporte comunitario y no tener contrato firmado, optó por irse a Europa con su familia a través de la patria potestad. En el club millonario hubo enojo y se habría acordado un resarcimiento que el Villareal pagará, incluso manteniendo un 5% de una futura venta.

Facundo Buonanotte

La última joya de Central que irrumpió con todo en el torneo argentino y se fue al Brighton inglés, donde se destaca Alexis Mac Allister. Antes, brilló en partidos ante Racing, Boca y River, mostrando un talento desfachatado, con potencia y velocidad.

Y hay más noticias para este boletín. Por un lado, hay que consignar a Felipe Rodríguez Gentile:16 años, nacido en Brasil pero con padres argentinos. Brilla en el Preston North End (18 goles en 10 partidos en la Sub 18), pero lo quieren los grandes de Inglaterra. Máximo Carrizo es el otro: apenas 14, nacido en Estados Unidos, pero de padres argentinos. Ya fue citado a la Sub 17 nacional. Ambos quieren jugar para el país de sus padres, sobre todo porque tienen lazos muy fuertes con las costumbres rioplatenses.

Estos chicos no son los únicos. Hay sobreabundancia de talento para elegir. Y eso que no contamos a los proyectos que están en el país o se fueron hace poco, como Leo Balerdi, Fausto Vera, Alan Varela, Santiago Simón, el Changuito Zeballos, Alan Velasco, Juan Manuel López, Valentín Gómez, Julián Fernández, Luca Orellano, Domingo Blanco o Facundo Farías, quienes pueden dar el salto de calidad y ganarse un lugar en el mediano plazo. Ya vimos qué pasó con Enzo Fernández y Julián Alvarez, por caso…

Nada es casualidad. Tiene que ver con el interesante trabajo de captación que hace la AFA desde 2020, cuando Bernardo Romeo -hoy coordinador de selecciones juveniles- presentó un proyecto de scouting en Europa. Claudio Tapia dio el visto bueno y así comenzó el operativo en búsqueda de talentos con raíces argentinas.

Cuando se creó el departamento de scouting, en abril del 2021, se determinó que Juan Martín Tassi fuera el encargado para que no volviera a pasar lo que casi ocurre con Messi. Leo, por su argentinismo a flor de piel, esperó la chance nacional, pero pudo haber aceptado antes las ofertas de nacionalizarse español. Tranquilamente, podríamos haber perdido al mejor de la historia… Que no vuelva a pasar un caso así es la idea en la actualidad.

Tassi, como director de scouting de AFA, está radicado en Madrid y hoy tiene más de 400 chicos en carpeta, nacidos entre 2001 y 2011, ubicados, el 80%, entre España e Italia. Todos se suben a una plataforma digital, con fotos, videos e informes. Tras un profundo análisis futbolístico y humano, el número se reduce hasta que quedan los top, para poder definir los pasos a seguir.

La idea es seguirlos, estar cerca y seducirlos con jugar para la Argentina, ya que son muy chicos y sus familias, en muchos casos, viven en Europa. Mucha gente se fue del país en 2001, por la crisis, y, como dice Tassi, “si no vas vos, se los llevan otros”.

Tassi se presenta en persona, habla con todo el entorno del chico, explica detalladamente el proyecto y se mantiene en contacto a partir de ahí. Ejemplos hay muchos. Tal vez el más extremo sea el de Niko Takahashi, hijo de un argentino (Federico Cendagorta) y una chica japonesa. Nacido en 2005, hoy es un promisorio lateral izquierdo en el Barcelona. Ya representó a Japón y España en selecciones menores, le falta Argentina. “Me gustaría”, admitió.

El operativo seducción se completa con Scaloni y Messi. Los Lionel, en tándem, hacen lo suyo para atraerlos. El crack hablando y generando que quieran estar con él en el seleccionado. Y el DT, con la citación a la mayor. La convocatoria de Scaloni visibilizó y potenció a estos chicos.

Por caso, Garnacho ya es una fija en el banco del United, Nico Paz firmó un contrato con una cláusula de 300 millones, Romero es citado todos los partidos en la Lazio y Soule pelea un puesto en Juventus. No se recuerdan situaciones tan avanzadas y similares en el pasado, con chicos de tan corta de edad y con sus carreras tan avanzadas en clubes tan importantes. Y menos, con un proyecto detrás que permite seducir y convencer a esos pibes de jugar con la celeste y blanca. Ahora, con el campeonato del mundo bajo el brazo y la presencia de Messi, todo será más fácil. El futuro ilusiona.