El futuro de Juanfer Quintero no será en Racing ni River: "Es un tema familiar"

El enganche colombiano, que fue una de las figuras en la consagración de la Academia en la Copa Sudamericana, anunció que no continuará en Avellaneda y tampoco irá al Millonario.

A lo largo de 2024, Juanfer viajó en diferentes momentos hacia su país natal debido a una enfermedad que atraviesa su mujer y también por otras cuestiones familiares. "No está para estar ahí un día, volver a Colombia y luego otra vez a Argentina… es una realidad. Nos bancamos este año, pero lo que se viene no le sirve ni a mí ni a nadie. Lo más importantes es la familia”, aseguró el 10, en diálogo con radio La Red (AM 910).

gallardo juanfer Gallardo y Juanfer antes del partido entre Racing y River en Avellaneda.

En tal sentido, aclaró mantuvo una conversación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien pretendía sumarlo el año que viene. "Me entendió", aclaró el jugador y remarcó que "pertenezco a Racing, hasta el día que firme no se sabrá en qué club estaré. Esa situación se la dejo a mi representante, pero la preferencia es quedarme en Colombia”. Su futuro podría estar ligado a América de Cali.

"Le debo respeto a Racing"

"Es un tema familiar y tengo que agradecerle al club, al presidente Víctor Blanco, al profe Gustavo Costas, mis compañeros que me bancaron y apoyaron en el momento mas difícil", detalló el enlace sobre el respaldo que recibió durante los difíciles momentos que atravesó este año.

Quintero se ganó el cariño de los hinchas de la Academia, luego de un año y media en la institución de Avellaneda. Por esa razón, destacó que su determinación se debe a una situación límite de un ser querido: "Le debo respeto a Racing y le debo lo que es mi presente. Por eso estoy pensando que no nos podemos olvidar que es un negocio para el club. Se va a tomar la mejor decisión para todos".