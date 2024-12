Roger Martínez no renovaría contrato y se iría como jugador libre

“Hasta ahora me llamó (Sebastián) Saja, me tiene que llamar (Diego) Milito y ver”, dejó en claro de cómo vienen las negociaciones con el club que tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero una cláusula de 8 millones de euros.

En ese sentido, confesó que, en lo personal, no está tan lejos el futuro y que el fútbol un día se va a terminar. “Disfruto el proceso, pero el tiempo pasa, este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia, perderte fechas, yo lo tengo claro. Si yo estuviera bien económicamente quizá no jugaría más”, analizó en La Noche de Mirtha por eltrece.

En el conjunto de Avellaneda, Martínez tuvo una temporada excepcional: el delantero marcó 30 goles en 49 partidos.

Maravilla Martínez confesó de qué cuadro es hincha: ¿un guiño a River?

Pensando en un futuro inmediato, Maravilla Martínez confesó que en su entorno familiar son hinchas de otro club del fútbol argentino y despertó la ilusión de varios hinchas: “Mi familia es toda de River y yo también, pero no soy fanático”.

En esa misma línea, el delantero de 32 años dejó en claro que si bien está analizando cuál será su futuro en medio de negociaciones, también tiene en claro a qué club no iría nunca por “cuestiones de ética”: “No aceptaría una oferta de Independiente. Eso es algo que respeté toda mi carrera, no puedo jugar en el rival del club que me dio de comer. Jugué en Instituto y recibí ofertas para pasarme a Talleres y dije que no”.

Embed - Mirtha quedó encantada con la forma de hablar de Adrián Martínez: "No parece jugador de fútbol"

Racing rechazó una oferta millonaria por Adrián “Maravilla” Martínez

Racing rechazó una propuesta millonaria de América de Cali por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Los Diablos Rojos enviaron una oferta de 4.5 millones de dólares por el goleador de la Academia. Sin embargo, la dirigencia descartó el ofrecimiento, debido a que desde el club planean afrontar la Liga Profesional, Copa Argentina, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores con el delantero en el plantel.

Anteriormente, el jugador contó con ofertas desde Arabia Saudita, México y Estados Unidos, país en donde actualmente juega el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.