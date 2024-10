En la mañna del domingo, el ex–Newell´s recurrió a las redes sociales para ofrecer disculpas no solo a sus compañeros sino también a los hinchas del Cuervo. “Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo” , hizo una auticrítica.

Al mismo tiempo, aseguró: “Trabajaré el doble para revertir la situación. ¡Vamos Ciclón!”.

El penal errado por Federico Fydriszewski ante Godoy Cruz

En el final del segundo tiempo, el delantero Federico Fydriszewski se hizo cargo del penal a favor despojando al español Iker Munian. Desde los doce pasos, decidió picarla y la pelota terminó en las manos del arquero tombino Franco Petroli, que se había arrojado antes al suelo.

¡INCREÍBLE LO DE FYDRISZEWSKI! ¡EL JUGADOR DEL CICLÓN LA PINCHÓ EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO Y PETROLI SE LO ATAJÓ!



Tras el encuentro, el director técnico de San Lorenzo, Leandro Romagnoli mostró su enojo por la decisión de sus futbolistas de cambiar al encargado de ejecutar el disparo. “Jugué 20 años y a veces está designado un jugador. Los venían pateando Leguizamón e Iker (Muniain, que ya había metido uno ante Banfield en la fecha 16). Pero en la cancha decidieron que fuera el Polaco. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, me meto en la cancha y le digo 'no lo hagas'. Son decisiones”.

“Hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos. Hay que remarcar esto y la situación que nos jugamos. Nos vamos con un punto con sabor a poco”, sentenció.

Con el empate, Godoy Cruz llegó a los 52 puntos en la tabla anual y, si bien suma los mismos puntos que River (último boleto a zona de Libertadores), quedó debajo por peor diferencia de gol. Los mendocinos hoy están en Sudamericana.

Por su parte, la victoria para el conjunto de Boedo era ideal para sumar de a tres y mejorar la pobre campaña en la tabla anual (34 puntos).