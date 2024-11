El esperado encuentro entre Lionel Scaloni y Franco Colapinto: "No va a faltar oportunidad"

El entrenador de la Selección argentina contó sus ganas de cruzarse con el flamante piloto de Fórmula 1, en rueda de prensa: "Me hubiera gustado hablar con él", expresó.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni , se tomó un tiempo para hablar del fenómeno mundial que produjo Franco Colapinto , el piloto argentino que revolucionó la Fórmula 1, y contó su ganas de conocer al bonaerense: "No va a faltar oportunidad de conocernos" , expresó el campeón del mundo.

En plena conferencia de prensa, y en la previa al partido frente a Paraguay, en el Defensores del Chaco de este próximo jueves desde las 20:30, por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni confesó que todavía no se dio el encuentro: "No, no hablé con Colapinto. Él estuvo en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá (en Argentina)", aseguró.