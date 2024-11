Durante la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, el entrenador manifestó su malestar por la situación que se vivió en el estadio Guillermo Laza, cuando Iván Buhajeruk disputó el minuto inicial frente al Fortín: "Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto, imagino que va a ser ejemplar y que, por el bien del fútbol, por favor que no vuelva a suceder".

Spreen Spreen, presente en el duelo entre Riestra y Vélez.

En tal sentido, Scaloni advirtió cómo afecta al fútbol argentino este tipo de hechos: "Por los que amamos este deporte, sin faltarle el respeto a nadie, creo que no tiene que volver a suceder. Es algo que tiene que quedar ahí, los que han hablado han dicho que no va a volver a pasar y, dese el lugar que me ocupa, espero que así sea".

La evaluación de Scaloni sobre Paraguay: "Los equipos de Alfaro son muy ordenados"

El plantel argentino partirá este miércoles rumbo a Asunción, donde enfrentará a la Selección de Paraguay el jueves, a partir de las 20.30, en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

"Pienso que además de ser una selección que siempre fue difícil para nosotros, además tiene buenos jugadores y sabemos que los equipos de Alfaro son muy ordenados y eso los hace complicados", opinó el DT de 46 años.

Al ser consultado sobre cómo imagina el encuentro, Scaloni aseguró que "se va a desarrollar como dificilísimo, contra un rival que está muy bien. Se resolverá en lo que suceda en la mitad de cancha, que es la zona fundamental donde se definen todos los partidos en la actualidad".