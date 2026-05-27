El equipo francés anunció una millonaria inversión de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1, que generará una modificación sustancial en su estructura. Ya mostraron las primeras fotos, la nueva gama de colores y el nuevo título que tendrá la escudería.

Alpine, el equipo francés que tiene como uno de sus pilotos a Franco Colapinto, anunció un nuevo acuerdo comercial con la exclusiva marca italiana Gucci como su nuevo sponsor y se sumará al nombre principal de la escudería .

De acuerdo a lo informado, a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027 empezará a competir como “Equipo de Fórmula 1 Gucci Racing Alpine” con los colores de la marca italiana. “Impulsada por una ambición mutua y valores compartidos, la colaboración presenta una nueva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelente en la intersección del lujo y el deporte”, confirmaron a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, señalaron que “la alianza con Alpine Formula One Team representa su primer ámbito de expresión” y detallaron que “Gucci Racing cobra vida a través de un logotipo exclusivo, que presenta la icónica doble G entrelazada de la firma junto con el nombre Gucci Racing”.

En esa línea, en el comunicado publicado por la propia marca italiana “Gucci anuncia una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: l a primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1”.

En esa línea, la presidenta y directora ejecutiva de la marca, Francesca Bellettini, aseguró que “esta asociación escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en servir como socio principal en la Fórmula 1 ”. “Eso refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario”, indicó.

En tanto, Flavio Briatore destacó que este acuerdo “es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso” y también se mostró “entusiasmado con las posibilidades que brinda la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global”.

Embed - GUCCI on Instagram: "GUCCI RACING Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport. #GucciRacing" View this post on Instagram

Franco Colapinto, de piloto a ¿modelo de Alpine junto con Gucci?

Durante la presentación oficial de la unión de la marca Gucci con Alpine, contó con la presencia no solo del director deportivo del equipo francés, Flavio Briatore, sino también estuvieron el argentino Franco Colapinto como así también su compañero, Pierre Gasly.

De acuerdo a lo que indicaron, a partir de ahora Alpine dejará de usar el azul y rosa y ambos pilotos comenzarán a verse tanto en le paddock como en las pistas con los colores negro, dorado, rojo y verde, características de la marca italiana.

“Con el equipo actualmente en una sólida quinta posición y sus pilotos consolidando su buen momento en pista esta temporada —y con una clara proyección de progreso—, esta colaboración refleja el compromiso de Gucci con la renovación energética y la influencia global. Concebida para ir mucho más allá de la presencia en pista, la alianza se activará a través de diversas iniciativas durante las próximas temporadas con la ambición de construir una plataforma distintiva y de gran impacto a largo plazo”, se concluyó en el comunicado.

En un posteo en las redes sociales, Briatore celebró la nueva colaboración: "Bienvenido Gucci al equipo en 2027".