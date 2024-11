El entrenador del Galatasaray culpó a Wanda Nara por la carrera de Mauro Icardi

"Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la Selección argentina. Es posible que haya perdido muchas cosas en su vida por esto", declaró el entrenador en una entrevista ante la prensa turca.

Y agregó que Icardi es una persona que no merece lo que le está pasando: "Es una persona familiera. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia".

Wanda Nara Mauro Icardi Redes sociales

"El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos que vuelva lo más rápido posible al ruedo", añadió Buruk.

El Galatasaray mostró fuerte apoyo a su futbolista: incluso lo defendió, por medio de un comunicado, de la denuncia que le hizo su ex pareja Wanda Nara.

"Las especulaciones que se han difundido respecto a nuestro futbolista Mauro Icardi no reflejan la realidad. Nuestro jugador se encuentra descansando en su casa en Argentina", señaló el club en un comunicado publicado en las redes sociales.

Y agregó: "Pedimos encarecidamente no hacer caso a esas noticias, que intentan desgastar a nuestro deportista".