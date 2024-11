Miles de euros: filtran la increíble deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara por la cuota alimentaria

El futbolista de Galatasaray fue acusado de no pagar lo que corresponde a la madre de sus hijas y aseguran que es una monto millonario en pesos.

La mediática Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no pagar la cuota alimentaria de sus hijas y expusieron de cuánto dinero se trata, un monto que dejó muy mal parado al futbolista de Galatasaray de Turquía .

El encargado de revelar la noticia fue el periodista de espectáculos Diego Esteves en el programa A la tarde, donde informó cuál es el monto que le corresponde a Wanda Nara: " El 5% de lo que gana Mauro, s erían €40 mil por mes ". Además, desde el mismo ciclo agregaron que hace seis meses no recibe el dinero, por lo que equivaldría a €240 mil .

De igual manera, en redes sociales se generaron muchas dudas con respecto a esta situación, ya que no hace tanto tiempo que están separados. Incluso, la mediática estuvo con trabajo desde entonces y participó en diferentes programas como Bake Off: Famosos y Love is Blind: Argentina, por lo que esto le significó recibir nuevas críticas.

Mauro Icardi Mauro Icardi cobraría €9.6 millones en Galatasaray, según el informe de A la tarde. Redes sociales

Por otro lado, este elevado sueldo de Mauro Icardi provoca que sea utópico pensar en un posible desembarco en el fútbol argentino, aunque no así en el brasileño. Así, los próximos meses serán muy importantes para conocer cuál será su próximo club una vez esté recuperado de su complicada lesión.

Wanda Nara fue hackeada y filtraron una foto privada que sorprendió a todos

La conductora Wanda Nara sufrió el hackeo de su cuenta de Spotify a manos de fanáticos turcos de Mauro Icardi, algo que afectó hasta al propio L-Gante al tratarse de la nueva pareja de la mediática.