El emotivo mensaje de Messi para Mbappé y Haaland tras obtener el Balón de Oro: "No me olvido..."

En el escenario, agradeció a sus compañeros de la Selección y elogió a Kylian Mbappé y Erling Haaland: “Este premio viene una vez más de la mano de lo conseguido con la Selección. Esto es un regalo para el grupo, el cuerpo técnico y la Argentina. No me olvido de Haaland y Mbappé, que tuvieron un año increíble a nivel individual y colectivo. No tengo dudas de que en los próximos años van a ganar este premio”.