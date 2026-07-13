Harry Kane calienta la previa: desafío a la Selección argentina y daro por la interna en Inglaterra El capitán del seleccionado destacó el triunfo ante Noruega y dio su pronóstico de cómo será el choque con la Albiceleste por un boleto para la final del Mundial 2026. Además, hizo un sugestivo comentario sobre el cruce entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham. Por Agregar C5N en









Harry Kane compartió su pronóstico sobre el choque con la Selección argentina por la semifinal del Mundial 2026. dpa

En un video compartido en sus redes sociales, Kane reflexionó sobre la victoria de Inglaterra, a la que describió como un partido exigente contra un rival de calidad en condiciones difíciles.

"Sí, señores, la mañana después de otra gran victoria de Inglaterra. Pasamos a las semifinales, no podría estar más orgulloso del equipo. Fue un partido difícil contra un equipo muy bueno. Hacía calor, había mucha humedad, fue una verdadera batalla. Los chicos tuvieron que esforzarse al máximo y encontrar esa fuerza interior para salir adelante, y de eso se trata el fútbol", expresó.

Además, el capitán de Inglaterra hizo un breve comentario sobre la interna que atraviesa el plantel, con el cruce de declaraciones entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: admitió que el rendimiento no siempre fue fluido, pero elogió la capacidad del equipo para encontrar la manera de ganar. "No siempre es bonito, pero encontramos la manera. Así que sí, otro recuerdo imborrable. Estar allí en el estadio con los hinchas después, esas sensaciones tan especiales, esos recuerdos tan especiales que nos acompañarán para siempre. Pero sí, como sabemos, el fútbol da muchas vueltas", añadió.

Las palabras de Harry Kane sobre el partido contra la Selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 De cara al futuro, Kane afirmó que la semifinal del Mundial 2026 de Inglaterra contra la Selección argentina, sería otra dura prueba y convocó a su equipo a recuperarse rápidamente antes del encuentro.

"La semifinal en unos días contra Argentina será un partido muy especial, otro encuentro difícil. Pero sí, ahora nos recuperamos, nos preparamos y estamos ansiosos por volver a la cancha con los muchachos", dijo Kane. El delantero también agradeció a los hinchas ingleses su continuo apoyo y les pidió que siguieran respaldando al equipo. "Como siempre, les agradezco. Sigamos adelante y esperamos verlos a todos en el estadio el miércoles", concluyó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harry Kane (@harrykane) El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales Chile 1962 (primera fase). Inglaterra 3-1 Argentina: El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina.

El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina. Inglaterra 1966 (Cuartos de final). Inglaterra 1-0 Argentina: En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales.

En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales. México 1986 (cuartos de final). Argentina 2-1 Inglaterra: Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de Diego Armando Maradona quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial.

Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial. Francia 1998 (octavos de final) Argentina 2(4) Inglaterra 2(3): Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo.

Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo. Corea-Japón 2002 (primera fase). Inglaterra 1 Argentina 0 : El último enfrentamiento mundialista entre ambos seleccionados fue en la fase de grupos del Mundial de 2002. Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha personal cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia 1998. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, quedó eliminada en la primera ronda de aquel torneo.