El emotivo mensaje Juan Manuel Fangio a Colapinto en la previa del Gran Premio de Brasil

“Querido Franco: lo único que pude decirte es que disfrutes este momento a pleno, cada paso, cada segundo, cada momento. El resto lo sabes todo, pero date tiempo para disfrutar cada minuto. Son cosas irrepetibles. Te mando un fuerte abrazo”, se escucha decir acompañado de un video donde se muestran las imágenes del joven piloto de 21 años en la escudería británica.

Embed - Williams Racing on Instagram: "A message to Franco ahead of a South American homecoming "