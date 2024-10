El día que Franco Colapinto se sinceró y reconoció que es un "desastre" estacionando

El joven piloto argentino que actualmente corre en la Fórmula 1 reveló que no le gusta estacionar. "Voy para adelante, para atrás no", aseguró.

En una entrevista a fines del año pasado en el programa Altavoz de la TV Pública, Colapinto no se guardó nada y admitió que estacionar no es su fuerte: “Soy muy malo estacionando. Un desastre”. Y agregó: “No me gusta manejar en la calle, siempre pido que me lleven”. A su vez, dijo que en Buenos Aires se ve obligado a manejar, pero en Europa prefiere utilizar Uber.