El día que Diego Maradona casi muere en Punta del Este

En el verano del comienzo de un nuevo milenio , Diego Armando Maradona vacacionaba en Punta del Este junto a su amigo y exrepresentante Guillermo Coppola . La noticia que conmovió al mundo entero se dio a conocer rápidamente a través de los medios de comunicación. “Doctor, no logramos que se despierte”, fue el llamado que recibió el médico uruguayo Jorge Romero.

Coppola estuvo intentando despertarlo durante dos días seguidos, pero lo que no sabía era que Diego había entrado en estado de coma. El 10 ingresó al Sanatorio privado Cantergil de Punta del Este con un extremo sobrepeso y al borde de la muerte. Tenía por entonces 39 años cuando quedó en estado comatoso y con un cuadro de hipertensión y arritmia.

Cuando el mundo tomó conocimiento de la noticia se supo que los análisis de Diego arrojaron clorhidrato de cocaína en sangre y orina, y que el exceso de consumo había generado el colapso físico y neuronal. Cerca del 20 de enero Maradona fue trasladado a Buenos Aires, y poco después siguió su tratamiento de rehabilitación en Cuba.

diego gordo 2.jpg Diego saludando a algunos fanáticos que se acercaron a darle apoyo luego de que saliera de su internación. Google

Coppola: "Maradona estuvo muerto en Uruguay"

Maradona internado.jpg Maradona estuvo en coma dos días en Punta del Este Google

Debido a sus diversos excesos, Diego perdió el conocimiento. No pasaría demasiado tiempo para que viajara a internarse a Cuba, donde llevó adelante su proceso para alejarse de la cocaína. "Si no lo internábamos, se moría en unas horas. Tampoco podíamos esperar una ambulancia porque iba a tardar mucho, y no teníamos tiempo. Dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos” afirmó el doctor tiempo después.

En un entorno lleno de excesos, de noche, fiestas, alcohol y por supuesto drogas, Maradona se encontraba siempre junto a su representante, quien afirmó que el 10 estuvo muerto un tiempo en el país vecino. Finalmente, logró sobrevivir y vivió 20 años más, hasta que en un contexto similar nos dejaría para siempre quien supo ser por mucho tiempo el mejor de la historia.